Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

HUNYO 24, 2018

ACROSS 1 salubungan ng dalawang ilog (Ilok)

8 bayan sa Cotabato karatig ng Kabacan

15 akala (Pang)

16 bayan sa Rizal karatig ng Pililla

17 dating pangalan ng Shariff Aguak, Maguindanao

18 pwersahang pagkuha (Pil)

19 gallon (abbrev)

20 batang kambing (Eng)

21 tigyawat (Eng)

22 dulo ng mukha (Tag)

24 pirmahan (Tag)

27 laban sa mababaw na dahilan (Tag)

28 sandata (Kalinga, Tinggian)

32 batong uling (Eng)

33 ika-8 letra ng alpabetong Greek

34 balat na katad (Ilok)

36 gud __: magandang umaga sa txt

37 kilala din bilang (Eng abbrev)

39 magkudkud ng niyog (Ilok)

41 bayan sa Surigao del Sur karatig ng Barobo

45 magpahinga (Ilok)

47 pagsisisi (Ilok)

50 pasyalan ng tao na maraming hayop (Eng)

51 tenyente (Eng abbrev)

53 asukal (Eng)

54 maigsi (Ilok)

58 pagalingin ang sakit (Eng)

60 ang gusto ko (Tag)

61 punta kung saan-saan (Tag)

62 bayan sa Quezon karatig ng Pagbilao

64 may mga pakpak (Eng)

65 mga ikot hal. sa karera ng bisikleta (Eng)

66 Muhammad ___, bantog na boksingero

69 hamog sa damuhan (Eng)

70 bansa sa West Africa karatig ng Ghana

71 bayan sa Cavite karatig ng Naic

75 pareho ng 62-Across

77 bayan sa Pangasinan karatig ng Mangatarem

78 binalewala (Eng)

79 kapatid ng trumpeta at plauta (Eng)

DOWN

1 palayaw nina Samuel at Samantha

2 talo (Ilok)

3 katawan (Ilok)

4 bakod (Ilok)

5 hindi (Eng prefix)

6 pagsandok ng kanin (Ilok)

7 alinman (Eng)

8 lumakad (Ilok)

9 kunin (Ilok)

10 gawing katad na walang tannin (Eng)

11 Arnold Jaramillo, martir ng NPA sa Abra

12 kabiserang bayan ng Ifugao

13 bayan at isla sa Quezon

14 kaugnay ng mga Malay

16 bahay kubo, sa Mexico

21 sa Bibliya, ang unang lalaki

22 ___, humbug! sabi ni Scrooge

23 kulay at bulaklak (Sp > Pil)

25 moda ng daloy ng kuryente (Eng abbrev)

26 bayan sa Camarines Sur karatig ng Tigaon

29 gago, pero babae (Sp > Pil)

30 malaking bubuyog (Ilok)

31 sa Bibliya, ang tatlong hari (Latin)

33 anyo, daloy, balangkas (Ilok)

35 bayan sa Cavite karatig ng Naic

37 Alcoholics Anonymous (abbrev)

38 ahensyang paniktik ng Unyon Sobyet

40 bayan sa Capiz karatig ng Sigma

42 ubos (Ilok)

43 pangunahing syudad ng Bikol

44 wala (Ilok)

46 kung, kapag (Ilok)

48 bansa na Persia ang dating pangalan

49 walisan (Ilok)

51 lente (Eng)

52 tarheta (Eng)

55 bayan sa Batangas karatig ng Malvar

56 tradisyunal na sayaw Tinggian bilang pagsalubong sa bukana ng nayon

57 eksamen para sa abugasya

58 mas maliit kaysa sugpo (Tag)

59 syudad sa timog California (abbrev)

62 nag-iisa (Eng)

63 walis (Ilok)

66 pinaigsing anibersaryo (Pil)

67 higit (Tag)

68 ngayon na (Ilok)

70 batang musmos (Eng)

71 alkitran (Eng)

72 tingin sa sarili (Lat > Eng)

73 tipo ng alak (Eng)

74 bago pa (Eng)

76 tipikal na kapartner ni Pa#

Sungbat ti Hunyo 17, 2018