Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

ACROSS

1 etnikong grupo sa Ilokos na malapit sa Igorot

5 tuluy-tuloy na pagkagat, tulad ng ginagawa ng aso sa buto (Tag)

13 maigsi (Ilok)

15 mag-imbot, mag-swapang (Ilok var sp)

16 ekspresyon ng pagtataka o pagkabigla (mga wikang Pil)

18 konstelasyon ng bituin, Balatik sa mga sinaunang Pinoy

19 syudad sa Quezon karatig ng Sariaya

20 palayaw nina Kenneth at Kendall

21 probinsya na lokasyon ng isla Boracay

23 ika-13 letra ng alpabetong Hebrew

24 kabiserang bayan ng Camarines Norte

26 bayan sa Albay karatig ng Ligao

28 kabiserang bayan ng Zambales

30 kaalalay ng doktor (Pil)

34 kamay ang panghawak, ___ ang panlakad

36 kabiserang syudad ng Isabela

39 humalaw, hal. ng impormasyon (Eng)

41 kumpanya ng brodkast sa Britain (abbrev)

43 kalbaryo, pahirap (Eng)

45 kabiserang syudad ng Ghana

46 talo (Ilok)

48 malaking bangka (Sp > Pil)

49 kaugnay ng panganganak (Eng)

50 ibong aquatiko (Eng)

51 mag-ama (Ilok)

52 pandaigdig (Eng)

54 bayan sa Capiz karatig ng Dao

55 pinuno ng mga demonyo (Hebrew)

56 bayan sa Cotabato karatig ng Antipas

57 bayan sa Batangas karatig ng Lian

59 batang babae, kapatid ni Totoy (Tag)

61 dakpin (Eng)

63 tarheta (Eng)

65 kudkuran ng buko (Ilok)

68 air-to-air missile (abbrev)

70 _____ Kadalas ang Minsan, sikat na pelikula noong 1982

74 kama, higaan (Eng)

75 islang bayan sa Palawan karatig ng Busuanga

78 balikat (Ilok)

80 rurok ng trabahong magsasaka (Pil)

81 “Mula ______ hanggang Jolo”

82 kaugnay ng butil na oats (Eng)

83 maigsing punyal (Ital > Eng)

84 may daliri sa paa (Eng)

DOWN

1 daga (Ilok)

2 probinsya sa Kordilyera

3 paggamas, pagtanggal ng damo sa sakahan (Ilok)

4 salapi ng sinaunang Greek

6 batang babae (Eng)

7 imbot, pagkasakim (Ilok var)

8 sa musika, huwag tugtugin ang instrumento (Latin)

9 ngunit (Ilok)

10 baril (Eng)

11 tipikal na partner ni Ina (mga wikang Pil)

12 salop, o 3 litro ng di-likido (Pil)

14 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada

16 kilala din bilang (Eng abbrev)

17 Bruce ___, bantog na aktor sa martial arts

22 idlip, maigsing tulog (Eng)

24 huwag bawasan, bagkus ay ________ (Tag)

25 tanga (Ilok)

27 salubong (Ilok)

28 punas ng dumi sa puwit (Ilok)

29 bigote at ______ (Sp > Ilok)

31 bayan sa Cagayan o sa Pangasinan

32 pinuno ng eskwela o unibersidad (Lat > Eng)

33 sa Espanya, sayaw na hawig sa minuet (Sp)

35 ampat, hadlang (Ilok)

37 kargahan o haluan ng hangin o gas (Eng)

38 bait, galang (Ilok)

40 mura, madali (Ilok)

42 sukat ng bigat ng mamahaling bato (Brit Eng)

44 tagapautang (Eng)

47 sa pyudal na Russia, latigong nakakamatay (Rus > Eng)

53 laboratoryo

58 yttrium aluminum garnet (abbrev)

60 tatag, tigas (Tag)

62 dating pangalan ng bayang Santo Niño sa Cagayan

64 bayan at lawa sa Camarines Sur karatig ng Bula

66 heneral (Eng abbrev)

67 allowable daily intake (abbrev)

68 hingal (Ilok)

69 salmon kapag umabot sa 3 taon

71 pagtambang (mga wikang Pil)

72 alyansa militar ng US at mga bansa sa Europa (abbrev)

73 sa arkitektura, korteng-S na molding

75 pusa (Eng)

76 bayan sa Maguindanao karatig ng Cotabato City

77 itlog ng lisa (Eng)

79 at (Eng)

#nordis.net