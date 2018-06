Biktima ng bagyong Lawin Muling nagpiket sa DSWD Region 2

Ni ISABELO ADVIENTO

TUGUEGARAO CITY — Muling naglunsad ng piket-dialogue ang mga biktima ng bagyong Lawin sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Region 2 noong Hulyo 11 dahil dismayado ang mga ito sa naging resulta ng validation process ng ahensya.

Matatandaang nag-iwan ng malaking pinsala sa agrikultura at maraming sinirang kabahayan ang bagyo nang tumama ang sentro nito sa Cagayan. Ang muling pag-validate ng ahensya nitong Enero hanggang Marso ngayong taon ay resulta ng pakikipag-dialogue sa tanggapan na pinangunahan ng Tulong-Sulong CV at naging pagkilos noong Nobyembre 2017 ng mga nasiraan ng bahay na hindi nabigyan ng Emergency Shelter Assistance (ESA) dahil sa nangyaring unfair validation sa kanilang mga barangay.

Sa ulat ng DSWD R02, sa pangunguna ni Regional Director Lucia Allan, sa 41,776 na kanilang na-validate 6,794 lamang ang naging qualified at makakatanggap ng P10,000 cash assistance mula sa DSWD. Sa ulat mismo ng ahensya nasa 208,551 ang nasiraan ng bahay sa Cagayan Valley dahil sa nasabing kalamidad noong 2016. Iawas man mula sa bilang na ito ang nabigyan na ng ESA ng DSWD at ipinasang listahan ng Tulong-Sulong, marami pa rin ang lalabas na talagang nasiraan ng kanilang bahay. Kaya’t giit ng mga biktima na kilalanin sila at mabigyan din ng tulong ng gobyerno, lalo at marami pa rin sa kanila ang hindi pa nakapagpaayos ng nasirang bahay.

Naulit na unfair validation

Pebrero pa lang, nag-uulat na ang mga barangay coordinators nang kinalabasan ng muling validation sa kanilang mga lugar at agad na tinawag ang atensyon ng tanggapan ng DSWD upang ayusin ang hindi naging magandang pamamaraan ng validators. Una na dito, sa kasunduan noong Nobyembre 2017, upang matiyak ang transparency ng magiging validation, kasama dapat ang representative ng mga people’s organization (PO) ng bawat barangay. Sa aktwal, hindi kusang isinama at nakipag-giitan pa sa mga validating team na mula sa DSWD ang mga coordinators upang kilalanin sila at maisama sa validation.

Nagtakda ang DSWD R02 ng kanilang criteria upang maging qualified na beneficiary ng cash assistance. Ito ay hindi napag-usapan noon sa kasunduan at hindi naipaliwanag sa mga naging biktima ng bagyo. Ayon sa mga biktima ng bagyong Lawin na nasiraan ng kanilang mga bahay, kaiba ito sa isinagawa nilang validation noong 2016. Naging census ang naging pamamaraan ng DSWD ngayon. Tinatanong ang mga may bahay kung may kamag-anak sa abroad, may pag-aaring lupa, may appliances at mga trabaho ng anak imbes na tingnan ang parte ng nasirang bahay dahil sa bagyo. Samantalang, sa kanilang reklamo noon sa ahensya, marami ang mga nakatanggap ng ESA na hindi naman nasiraan o kaya naman ay may kaya sa buhay. Sa bayan naman ng Penablanca, Cagayan na naging sentro ng bagyong Lawin, hindi na-validate ang mahigit 5,000 dahil hindi pinayagan ng LGU ang validation.

Tinuligsa din ng mga naging biktima ng bagyong Lawin, ang pag-uugali ng mga nag-validate sa kanilang lugar. May ilang municipal link (ML) na naging negatibo ang dating sa kanila ng pagkakaroon muli ng validation at sinermunan ang mga tao. Sinisisi nila ang mga tao kung bakit nagreklamo pa. Sa isang banda, sila rin ang mga namahala sa validation noong 2016, na kung saan marami ang reklamo ng unfair validation. May mga insedente ng mainitang pagtatalo sa pagitan mga coordinators at ML, partikular sa Tuao, Alcala, Amulung sa Cagayan at Sta.Maria, Isabela. Naganap ito sa kalagitnaan ng validation. Binantaan din ang ilan na aalisin sa pagiging 4P’s at ipapatawag sa munisipyo ang mga nag-apply upang maging beneficiary ng Lawin.Hindi naging maganda ang pagharap ng mga nag-validate, masungit ang iba kahit wala namang ginagawang masama sa kanila ang mga tao. Ang lahat ng ito ay naitala at ipinaabot sa tanggapan ng DSWD upang kanilang aksyunan.

Iaapela sa DSWD Central Office ng mga naging biktima ng bagyong Lawin ang resulta ng naging validation ng DSWD Region 2. Napakaliit ang bilang ng mga pumasa dahil sa pagtatakda ng mataas na criteria at dahil din sa maling pamamaraan ng ilan sa nag-validate na mula sa dswd. Sa isang banda, ang nakapasang 6,794 ay nagpapakita na marami talaga ang hindi na-validate noong 2016 at patunay rin ito na sa sama-samang pagkilos at paggigiit ng karapatan may makakamit ang mamamayan.