Sungbat ti CPP-NPA iti gerra ni Duterte

Ni NNORWIN GONZALES

www.nordis.net

BAGUIO CITY–Nasurok maysa a tawenen ti tallo a gera ni Presidente Rodrigo Duterte. Dagitoy ket ti gera kontra droga, ti gubat kontra terorismo, ken gubat kontra ti rebolusyunaryo a tignayan. Segun iti Communist Party of the Philippines (CPP) ken New Peoples Army (NPA), dagiti nasao a gerra ti administrasyon ket kangrunaan a sagsagrapen ken nakaturong iti marigrigat nga umili ti syudad ken kaawaawayan, ken aktibista.

Ngem uray pay kastoy ti kasasaad, agtaltalinaed a natured ken natibker dagiti kameng ti rebolusyonaryo a tignayan basar iti nagsina a pabalaak. Iti nasao met lang a rakurakda, binabalaw ti CPP ken NPA ti administrasyon kadagiti nadanggok a panggep daytoy kontra iti rebolusyon ken umili.

Parparbo a damag

Iti maysa a pablaak iti midya idi Mayo 14, inawagan ni Ka Saniata Maglaya, tagapagsarita ti Alfredo Cesar Jr. Command – New People’s Army Ilocos Sur (ACC-NPA) a tagaparnuay ken tagarakurak ti “fake news” dagiti elemento ti 81st Infantry Battalion ti Philippine Army (81st IBPA).

Impablaak ngamin ti 81st IBPA a ti rinautda a “shabu laboratory” ken “explosives laboratory” iti bantay iti paset ti Brgy. Kaliwakiw, Salcedo ket kampo kano ti NPA.

“Desperado unayen ti 81st IBPA nga agaramid ti rason tapno maipapilit da a mangipasdek ti kampo da iti sakop ti ili a Salcedo a nabayagen a gungun-uden da,” kuna ni Maglaya.

Kinuna pay ti tagapagsariti ti rebelde a grupo a “nakakatkatawa ta ammo ti amin a bumaryo ti kunkunaenda a ‘laboratoryo’. Basar kenni Maglaya ket siaammo ti umili a simple a kallapaw ti agum-uma iti marakrakraken a kubo.

Negatibo ti resulta ti nasao a raid ken kuna ni Maglaya nga adda ti nalabsing iti Standard Operating Procedure iti kastoy a pasamak.

Ipaganetgetna nga adun ti parparbo a paspasamak nga ipadpadamag ti 81st IBPA. Dinakamatna ti inpablaak ti army nga engkwentro idi Agosto idiay Karayan Sigay ken idiay Poblacion Norte, Salcedo ken Daligan, Sta. Cruz idi Disyembre ti naglabas a tawen.

Kinuna ni Maglaya a palalo a napaay ken palpak ti gerra kontra droga isunga pilpiliten nga aturen ti 81st IBPA ti naperdin nga imahe ni Duterte babaen kadaytoy a peke a raid. Kastamet a kinondenarna ti panangpapatay ti gobyerno ti rinibribu a sibilya kasilpo iti nasao a patakaran.

“Saanen a mailibak a dagiti kadadakkelan a druglords iti pagilian ket dagiti met laeng asideg kenni Duterte a nangangato ti saad da iti turay ken kakabiagan a pakairamanan ti mismo nga anak na a ni Vice Mayor Polong Duterte,” kuna ni Maglaya.

Martial law, gibusan

Iti editorial ti baro nga isyu ti Ang Bayan, opisyal a pagiwarnak ti Communist Party of the Philippines, kinuna daytoy a rumbeng a gibusan ti Martial Law ken rippuogen ti rehimen a US-Duterte. Inlawag ti partido a ti Martial Law ket napateg a ramen ti tiraniko a panagturay ni Duterte. Kastamet nga addang daytoy tapno protektaran ti interes ti US, ken dagiti negosyante ken militar nga asideg iti presidente.

“Indeklara ni Duterte ti Martial Law iti intero a Mindanao tapno irussuat ti gera a panangrippuog iti Marawi, pairtengen ken palawaen ti Oplan Kapayapaan ken ipatungpal ti tiraniko ken terorista a panagturay iti intero a pagilian,” kuna ti CPP.

Ginasut a ribu ti nagbakwit, nasurok 1,200 ti natay ken 800 ti saan a mabirukan gapu iti panagbomba ti Marawi. Daytoy ket makuna kas maysa kadagiti kadadakkelan a krimen ni Duterte laban iti umili iti sidong ti Martial Law.

Kuna pay ti CPP iti uneg ti agsingin a Martial Law ken Oplan Kapayapaan, nangburibor ti Armed Forces of the Philippines (AFP) kadagiti sulsulinek a paset ti Mindanao. Biktima ti umili ti harasment, panagsiput, panangbomba, panangkanyon ken dadduma pay.

“Ti Martial Law iti Mindanao ket maysa a gera laban iti umili nga anak ling-et, armado a represyon iti umili a di-armado,” kinuna ti partido.

Inpanawagan ti pay ti CPP ti panangpatibker ti nagkaykaysa a prente iti pagilian laban kenni Duterte. Kunana a ti panagabante daytoy ket nakabasar iti panagpapigsa kadagiti basaran a sektor kas kadagiti mangmangged ken mannalon.

“Gapu iti awan-sarday nga armado a represyon ni Duterte, lumawlawag ti pagkasapulan nga agarmas tapno labanan ti pasismo ken iyabante ti rebolusyonaryo a tarigagay ti umili,” panggibus ti PKP

Rinibu a biktima

Ti gerra kontra iti iligal a droga ket nangpapatayen ti nasurok 12,000 kadagiti ordinaryo nga umili, kaaduan ket naggapu iti nakurapay nga umili iti syudad.

Bayat a ti Oplan Kapayapaan, a panggep na ti mangriribuk ken rippuogen ti rebolusyonaryo a tignayan iti kaaw-awayan ket nagresulta ti 126 nga extra-hudisyal a pammapatay (EJK), 235 a gandat nga EJK ken pannakaaresto ti 1,202 nga indbidwal no sadino ket 272 ti naibalud idi 2017 basar ti panagmonitor ti Karapatan.

Iti uneg met ti makatawen ti Martial Law idiay Mindanao, nga addaan panggep a patalnaen dagiti lumablaban nga umili kas dagiti Moro ken Lumad, napasamak ti naranggas ken adu a panaglabsing ti karbengan-tao. Segun ti insubmitar ti Karapatan a kadagiti eksperto ti United Nations, addan 149 a biktima ti EJK, 22 a kaso ti tortyur, 166 a biktima ti gandat nga EJK ken 404,654 a pwersaran a napapanaw iti komunidad. #nordis.net