Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

ACROSS

1 balag, pagapangan ng halaman (Ilok)

9 hangad (Eng)

13 magasin (abbrev)

14 habagat (Ilok)

15 bayan sa Bohol gawing timog ng Batuan

16 pinakamataas na bundok sa Pilipinas

17 patagilid, pahilig (Eng)

18 butong mabango at pang-rekado (Eng)

19 estilo ng palda noong 1960s-70s

21 baboy (Eng)

22 kabiserang syudad ng Isabela

23 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)

25 sandalyas ng palaboy (Ilok)

27 materyal para sa acoustic na dingding (Eng 2 salita)

34 malayo mula dito (Tag)

35 sukat (Eng)

37 numerong 5 (mga wikang Pil)

41 parrot ng New Zealand

42 bayan sa Aklan karatig ng Malay

43 imahen (Eng)

45 ahensya sa imbestigasyon (Eng abbrev)

48 katulad ng 11-Down

49 syudad ng Basque sa rehyong Pyrenees ng France

52 isuko, hal. ang isang teritoryo (Eng)

54 bayan sa Samar karatig ng Calbayog (2 salita)

60 krus (Eng)

61 maigsi (Ilok)

63 pinakamaliwanag ng bituin sa kalangitan

66 gallon (abbrev)

69 talo (Ilok)

70 mga idolo (Eng)

71 mag-ani (Ilok)

74 palayaw nina Armida, Brigida at Candida

75 hindi na bata (Eng)

76 sitaw, bataw o patani (Eng)

77 karaniwang partner ni ‘Tay

78 alyansa militar ng US at Europe (abbrev)

79 bayan sa Davao Oriental karatig ng Pantukan

DOWN

1 kailan pa (Kalinga)

2 linya sa ibabaw ng mundo na palaging nakaturo sa Magnetic North

3 anti-aircraft artillery (abbrev)

4 tablespoon (abbrev)

5 salita (Kankanaey)

6 sobrang excited (Eng)

7 gripo (Eng)

8 si Kuya at si ___

9 nilinis sa pamamagitan ng walis (Tag)

10 malaking bubuyog (Ilok)

11 katulad ng 48-Across

12 tunguhin, pauso (Eng)

13 Inay (Sp, Eng atbp)

15 tanggalan ng balot o balat (Tag)

20 ahensya sa paggawa sa antas-UN (abbrev)

22 walang ginagawa (Eng)

24 mandolin ng mga Arabo

25 panahon bago si Kristo (abbrev)

26 air-to-air missile (abbrev)

28 sistema ng kaalaman (Eng abbrev)

29 daliri ng paa (Eng)

30 katuwang ni Ama

31 bayan sa Abra karatig ng Tubo

32 plural ng 53-Down (Eng)

33 matatas sa pananalita (Eng)

36 sa Biblia, anak nina Isaac at Rebekah

38 sarap (Ilok)

39 komon na ibon sa Pilipinas

40 Teodoro _________, kilalang historyador

44 ipagkatiwala (Eng)

45 pambansang kabiserang rehyon (Eng abbrev)

46 magmakaawa (Eng)

47 sila (Ilok var)

50 kaloob-looban ng templo (Greek)

51 sa imprenta, mas mahaba kaysa ens

53 singular ng 32-Down (Eng)

55 simbolo ng elementong arsenic

56 kasama (Kankanaey)

57 bayan sa Zamboanga del Sur karatig ng Pitogo

58 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

59 taga-Asia (Eng)

62 kawan; pangkat ng pinapastol na hayop (Ilok)

64 higa (Ilok)

65 talunin ng lubusan (Eng)

66 babaeng gago

67 silab, lagablab atbp. (Ilok)

68 binti o bisig (Eng)

71 ekspresyon ng pagtataka, pagkabigla atbp. (Pil)

72 heneral (Eng abbrev)

73 tsaa (Eng)

72 palayaw ni Capt. Danilo Vizmanos#

Sungbat ti Mayo 13, 2018