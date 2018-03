Selebrasyon ng buwan ng kababaihan, isinagawa sa Isabela

Ng GABRIELA YOUTH – CAGAYAN VALLEY

SANTIAGO, Isabela — Idinaos ang hiwa-hiwalay na aktibidad upang gunitain ang Pandaigdigang Buwan ng Kababaihan sa iba’t ibang bayan ng Isabela. Naitaguyod ang mga ito sa pangunguna at pakikipagtulungan ng Gabriela Cagayan Valley at iba’t ibang organisasyon ng kababaihan sa probinsya.

Malaya at makabuluhang talakayan

“Sobrang hirap ng aming kalagayan na mga magsasaka lalo at marami ang hindi nakakapag-aral sa amin. Dapat sana ay tugunan ng gobyerno ang mga batayang serbisyo na maging abot-kamay para sa aming mahihirap,” ayon kay Ate Violy, isang magsasaka sa bayan ng Benito Soliven, sa naganap na multi-sectoral forum sa Robinson`s Santiago noong ika-10 Marso.

Sinabi naman ni Arlene Alvarez-Reyes, konsehal ng Santiago City, na ang mga kababaihan ay nagpapakain sa bayan.

Ang forum ay naging daan para sa malayang talakayan hinggil sa kalagayan ng kababaihan. Ibinahagi ito ng mga kinatawan mula sa sektor ng kabataan, magsasaka, taong-simbahan at iba pang organisasyon.

Pinangunahan ito ng Catholic Women`s League, Episcopal Women`s Desk, Inner Wheel Club of Santiago, Philippine Councilors League-Santiago City Chapter, Rural Improvement Clubs of Santiago, United Methodist Church-Women`s Desk at Gabriela Cagayan Valley.

Sa Echague, ang kalagayan ng mga OFW katulad ni Joanna Demafilis at iba pang kababaihan sa Pilipinas ang naging laman ng talakayan noong Marso 9. Humigit-kumulang 500 katao ang dumalo sa pagdiriwang sa Isabela State University. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Mengal Women`s Organization.

“Mahirap ang kalagayan sa ibang bansa dahil akala namin ay makahahanap kami ng maayos na trabaho, yun pala naloko kami. Kinulong kami sa isang kwarto at pinakain kami ng mga pagkaing panis at may uod, binuhusan ng mainit na tubig at kinalbo,” pagbabahagi ng isang OFW na dumalo.

Binanggit rin niya na ang hirap ng buhay sa Pilipinas ang nagtulak sa kanyang mangingibang bansa sa Dubai.

Pasakit sa kababaihan

Tinalakay ni Rep. Arlene Brosas, kinatawan ng Gabriela Women`s Party (GWP), ang mahahalagang isyu ng lipunan na nagpapabigat ng pasakit ng kababaihan sa mga nasabing pagtitipon.

Ayon kay Brosas, 8.2 milyong Pilipino ang nabubuhay sa matinding kahirapan at kagutuman. Habang 5.4 milyong kababaihan ang walang trabaho o kulang ang kita.

Sa estadistikang ibinahagi ni Brosas, isang babae o bata ang binubugbog o nakararanas ng karahasan sa bawat 14 minuto at 36 segundo.

“Ang kalagayan ng kababaihan sa Pilipinas ay walang pinagkaiba sa nararanasang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan sa buong daigdig,” aniya.

Binigyang diin din niya ang dagdag pasanin ng mga mahihirap na dulot ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (Train Law).

Gayun din ang mga mapanganib na nilalaman ng itinutulak ng administrasyong Duterte na pagbabago ng Konstitusyon o Charter Change lalo na sa batayang sektor.

“Ang kailangan po natin ay yung demokasya na makapagsasalita tayo. It is our time to speak up. Kailangan nating pangalagaan ang demokrasya na meron tayo ngayon dahil ito ay ipinaglaban ng mga nauna sa atin noong panahong may pasismo ring nangyayari,” wika ni Brosas.

1 Billion Rising

Ipinamalas ng mga kababaihang lumahok sa mga nasabing aktibidad ang kanilang pagkakaisa laban sa anumang porma ng karahasan sa pagsasagawa ng One Billion Rising (OBR).

Halos 500 ang umindak sa OBR sa Santiago City na pinangunahan ng lokal na pamahalaan. Mahigit 2,500 naman ang sumayaw sa harap ng munisipyo ng bayan ng Echague at umabot isang libo pa ang nakibahagi mula sa walong bayan ng ika-4 na Distrito

Ayon kay Rosanna Abueva, OBR Global Director-United Kingdom, kabilang ang Pilipinas sa mahigit 200 bansang nagsasagawa nito taun-taon. “Rise, Resist, Unite!,” ang sigaw ng mga kalahok at tema ng OBR ngayong taon.

Ang OBR ay isang pandaigdigang kilusan upang wakasan ang lahat ng uri ng pagsasamantala at karahasang sekswal laban sa kababaihan. Binubuo ito ng iba’t ibang aktibidad bagama’t pinakatampok ang sama-samang pag-indak ng mga kababaihan at mga tagasuporta sa saliw ng piling kanta o musika.

Gabriela ng kasalukuyan

“Nananalaytay sa ating dugo na ipagpatuloy ang ating makasaysayang papel sa lipunan. Kabahagi tayo sa pagputol sa araw-araw na pasaning bigat ng makauring pagsasamantala,” pahayag ng Gabriela Cagayan Valley.

Sinabi ng grupo na hindi nila “hahayaang ang mga tagumpay ng ating mga ninuno ay mauuwi sa kawalan” at patuloy silang titindig sa hanay ng aping mamamayan.

Ang mga tinuran umano ang tunay na diwa at hamon ng pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan.# nordis.net