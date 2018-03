Poetry: Uncle BS, LODI mi isnan Kaigorotan

Ni MATILYN CAMFILI-TALASTAS/DAP-AYAN TI KULTURA TI KORDILYERA

(Tune: Gayyem ay Kagawisan)

Wadan enkami kinadkadwa

Pang-amaen di Kaigorotan

Isnan enmi nakipolpolipolan

Siya nan enmi nang-am-amowan

Esa siya’y kagagawisan (2x)!

Nu Dengngem siya very SOFT SPOKEN

Mensahe na INTERESTING

Nu men-istolya ya inanaag mo,

Adu ya nabanol nan maadal mo

napatpateg nu esa ay KURSO (2x)

Kanayuna ay idiskurso

Nainsigudan ay ugali tako

Adu nan menpalisowana

Prinsipyon di Aktibista

Panagserbi ‘snan ili ya ib-a (2x)

Adi pulos siya naum-uma

Mangidalan sinan prinsipyo na

Program for sustainable development

Ta baken for Profit ya self- interest

Ta umili nan men-benefit (2x)

Adu nan mangidayaw ken sisya

Gaget na’y men-iwanwan

Nu wada problema’y masango

Menpalawag siya ya men-isulo

Forever cool ay maki diskurso (2x)

Baken garud kaskasdaaw

Nan enkami ibogaw

Saludo uncle ken kadwa’y BS Ben Solang

Ay aman di kaipo-ipogaw

Banwar di kaigorotan (2x)

Tet-ewa kay IDOL wenu LODI

PETMALU ay aktibista

Adi mi kalkalingkingan

Ya ibingay mi sib-an di inong-an

Inadal min siy-ay kagawisan (2x)

Tapnu umdan nan tiyempo na

Madanon nan arapaap na

Mabaliwan nan as-asi ay Sistema

Mawada’n tet-eway demokrasya

Nan umili men-nam-ay ya nawaya (2x) # nordis.net