Pagpapalawig ng pagmimina ng Oceanagold, pipigilan

Ni DEO MONTESCLAROS

www.nordis.net

SOLANO, Nueva Vizcaya — Nagpahayag ng pagtutol ang ilang opisyal sa probinsya ng Nueva Vizcaya at mga maka-kalikasang grupo sa tangkang pagpapalawig ng permit para magmina ang Australian mining company na Oceanagold Philippines Inc. (OGPI).

Sinabi ni Flodemonte Gerdan, tagapangulo ng Committee on Environment ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Vizcaya na pipigilan nila ang planong renewal ng OGPI sa kanilang mining operation dahil sa mga isyu tulad ng pagkasira ng kalikasan at karapatang pangtao na diumano’y nilabag ng OGPI.

“This mining company has shown bad faith in its dealings with our province, and must no longer be allowed to continue operating for all the sufferings it has brought to our people,” ayon kay Gerdan sa kanyang panayam sa Inquirer.

Sinusugan din ito ng panukalang batas ni Rep. Banti Cuaresma, ang House Bill 6727, sa Kongreso na nagdedeklarang “mining free zone” ang buong probinsya ng Nueva Vizcaya. Paliwanag ng mambabatas na ang pagmimina ay nakakasira sa kalikasan, laluna ang large scale mining, na nagdudulot ng malawakang pagkasira ng kagubatan, pagkalason ng sariwang tubig, pagkawala ng lupang agrikultural, paglabag sa karapatang pantao at pang-aabuso sa mga katutubong mamamayan.

Kinilala din ng provincial government ang pagisikap ng mga maka-kalikasang grupo sa probinsya katulad ng Alyansa ng Novo Vizcayano Para sa Kalikasan (ANVIK) sa kanilang pakikipaglaban para sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayang Vizcayano.

“It’s not just the provincial local government unit, but it is the concerted effort with the private sektor, especially with the people’s organizations, mga concerned groups,” dagdag ni Governor Carlos Padilla sa kanyang panayam sa Rappler.

Ang OGPI ay isang Australian mining company na nagsimulang magmina ng ginto at tanso sa Didipio, Kasibu, probinsya ng Nueva Vizcaya noong 1994 sa ilalim ng Financial and Technical Assistance Agreement (FTAA) alinsunod sa Philippine Mining Act of 1995. Ayon sa DENR-MGB ay matatapos na ang unang kontrata na ito sa darating na 20 Hunyo 2019.# nordis.net