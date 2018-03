Mga manggagawa pinarangalan si Rocky Molintas

By KMU

Nagpupugay at nagpapasalamat ang Kilusang Mayo Uno kay Atty Rocky Malintas para sa kanyang mga ambag sa pakikibaka ng mga manggagawa at sambayanang Pilipino. Inihahanay namin si Atty. Rocky sa marami pang mga abogadong nagalay ng kanilang husay at talino sa pagsusulong ng interes ng mga manggagawa at mamamayan.

Hindi matatawaran ang mga ambag ni Atty. Rocky sa pagsusulong ng tunay, palaban at makabayang unyonismo sa rehiyon ng Cordillera. Matapang niyang isinulong ang interes ng mga manggagawa sa harap ng batas military ng pasistang diktadurang Marcos.

Mula 1979, naging katuwang siya ni Atty. Federico Bunao sa pagharap sa mga Collective Bargaining Agreement, at iba pang legal na usapin ng Baro a Timpoyug dagiti Mangmangged iti Benguet (BTMB-NAFLU-KMU). Nagbigay daan ang matagumpay nilang pagharap sa mga kaso at laban ng BTMB sa paghikayat sa mga union sa rehiyon na maramihang pagpapasapi ng mga union sa Cordillera sa NAFLU-KMU.

Maraming mga organisador at lider manggagawa ang napanday sa estratehiya at taktika sa pagharap sa CBA, Labor Management Conference, grievance procedures at gawaing para-legal bilang suhay sa papalakas na sama-samang pagkilos.

Malapit si Atty Rocky sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Bukas ang pinto ng kanyang opisina sa mga dumadagsang manggagawang naghahapag ng kanilang mga suliranin. Madalas, siya pa mismo ang lumalapit sa kanila at nagpupunta sa mga malalayong minahan at komunidad ng mga manggagawa para makipagkonsultahan sa kanila. Maliban sa mga manggagawa, tinugunan din niya ang mga suliranin ng mga komunidad na apektado ng malalaking minahan.

Kahit bilang gobernador, nagpatuloy si Atty Rocky sa paglilingkod at pagsusulong ng interes ng mga manggagawa. Namagitan sa mga labor dispute, tumulong sa facilitation para mapaharap ang mga kapitalista sa mga nakawelgang manggagawa ng Lepanto Mining Co., at nakatulong sa pagpapanalo ng mga kaso mga manggagawa laban sa retrenchment sa Lepanto, Black Mountain at Philex Mining.

Naway magsilbing inspirasyon at huwaran si Atty Rocky sa marami pang bagong dugo ng mga abogado para maglaan ng kanilang husay at talino para sa kagalingan ng mga manggagawa at sambayanan.

Sa panahon ngayon ng papatinding mga neoliberal na atake sa sahod, trabaho at karapatan ng mga manggagawa at mamamayan at sa ilalim ng itinatatag na pasistang diktadura ng rehimeng US-Duterte, lalong kailangan natin ng maraming abogado ng bayan gaya ni Atty Rocky na maninindigan at magtatanggol sa interes ng mga manggagawa at ng buong sambayanan.

Sa ngalan ng lahat buong kasapian ng Kilusang Mayo Uno at ng lahat ng mga manggagawang Pilipino, iginagawad naming ang pinakamataas na parangal at pagpupugay kay Atty Rocky para sa kanyang buhay na inilaan sa paglilingkod sa mga manggagawa at sambayanan. Nakaukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng kilusang paggawa sa buong bansa. Habang-buhay naming dadakilain ang kanyang mga ambag sa pakikibaka ng mga manggagawa laban sa pang-aapi at pagsasamantala. Mabuhay si Atty Rocky! Mabuhay ang lahat ng abogado ng manggagawa at bayan! Mabuhay ang tunay, palaban at makabayang unyonismo!

Tuloy ang laban! # nordis.net

Ito ay ang Parangal ng KMU National Executive Committee kay Atty Rocky Molintas.