Makan a la Pinoy: Lomo pork ribs barbecue

Ni BRENDA S. DACPANO

Manon a daras a saanko a matsamtsambaan ti agdindinnamag pork ribs barbecue ti Canto restaurant iti Baguio.

Ti Canto cuisine ket fusion ti American ken Filipino. Napinpintas ti puestoda itatta ta malaksid a nalawlawa, sarming ti intero nga aglawlaw kasla al fresko dining.

Napananmi idin ken ni lakay ti Canto idiay Ketchup Community food court idiay Pacdal ngem saankami a nakatugaw ta nagadu ti tao. Bassit laeng ngamin ti lugar da sadiay, mano laeng a lamisaan ti set-up. Iti maikadua a daras a napankami ket naibusen ti ribs barbecue-da. Nagkape kami laeng ken saankon malagip no ania pay ti inordermi. Ngem nadismayaak iti kape ta kasla namin-adun a naduman ken naipaburek.

Ita a kanito ket naramanakon ti kunkunada a lomo ribs barbecue. Naimas met nga agpayso ken ‘it melts in your mouth’ a kunada. Iti presio a P250, mabsogkan wenno mabalinmo pay a mangiranud iti kaduam ta adu met ti kaguddua nga slab nga order ken pakuyogna a green salad. Ti order a whole slab ket kanen ti dua wenno tallo a tao.

Naimas met ti grilled chicken a naparabawan ti garlic sauce ken adda met laeng pakuyogna a green salad. Sakto laeng ti pannakaluto ti barukong ti manok.

Overall, sulit ti pannangan idiay. Mairekomda a padasenyo.