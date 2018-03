Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Marso 11, 2018

ACROSS

2 ipalaganap (Ilok)

9 pahalang, tulad ng sa bangka (Eng)

14 makakapal na dahon (Eng)

15 dulas (Ilok)

17 probinsya ng Ilocos karatig ng Benguet (abbrev)

19 akyat o ahon sa bundok (Ilok)

20 bendisyunan (Eng)

21 hiwa (Ilok)

23 sali, sama (Tag)

25 pamangkin (Eng)

26 natalo (Ilok)

30 sa (Ilok)

31 manilaw-nilaw na lumot sa bato (Lat > Eng)

32 katumbas ng caesar o czar sa Germany

33 relihyon ng mga Muslim

36 lata (Eng)

37 palayaw ni Dolores

38 ASEAN Regional Forum (abbrev)

40 isang sukat sa dami ng bigas (Tag)

43 pakiramdam ng lamig (Tag)

44 komon na ibon sa Pilipinas

45 bayan, bulkan at lawa sa Batangas

46 pakiramdam ng lamig (Ilok)

47 bisa, tibay (Tag)

48 ika-17 letra sa alpabetong Greek

49 sigla, sigasig (Ilok)

50 magasin

51 subok (Ilok)

52 bayan at look sa Surigao del Sur

55 huli ng dating (Ilok)

58 laboratoryo

60 ipastol (Ilok)

62 pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)

63 bakod (Ilok)

65 dambuhalang mall sa gilid ng Manila Bay (abbrev)

66 bakal na instrumentong pangtibag (Sp > Pil)

68 lipatan (Ilok)

72 tandaang mabuti (Latin abbrev)

73 lubhang nalulugod (Eng)

74 bayan sa Mountain Province karatig ng Paracelis

76 susugan, irebisa (Eng)

77 balingkinitan (Eng)

DOWN

1 ubra (Ilok)

2 kung (Eng)

3 signal pangkagipitan, hal. sa dagat

4 ekspresyon ng pagdiriin o pagkagulat (Pil)

5 mga kamag-anak (Eng)

6 pangunahing syudad sa Bikol

7 mag-ani (Ilok)

8 taong nagsampa ng pormal na hiling (Eng)

9 kilala din bilang (Eng abbrev)

10 bayani (Ilok)

11 kaisipang puro pangsarili (Eng)

12 dayuhan (Eng)

13 tadtarin sa maliliit na piraso (Eng)

16 di matinag (Eng)

18 ibong itim (mga wikang Pil)

22 kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)

24 patpat, kapirasong kahoy (Ilok)

27 rehiyon sa timog Luson

28 sa lalong madaling panahon (Eng abbrev)

29 palayaw nina Kenneth, Kenan at Kennedy

34 mababa (Eng)

35 sinaunang instrumento sa astronomiya (Eng)

37 bayan sa Masbate karatig ng Palanas

38 dumi (Pang)

39 albombrang gawa sa Scandinavia

41 ekspresyon ng pagkabigla (Eng)

42 taga-Laos

43 papasyal (Tag)

44 lumakad (Ilok)

46 binatilyo (Eng)

47 bayan sa Compostela Valley karatig ng Montevista

49 abutin ng kamay (Ilok)

50 nawawala matapos ang labanan (Eng mil abbrev)

51 kahong nakabalot (Sp > Pil)

53 pasilidad sa sports (Eng abbrev)

54 lubhang mahabang panahon (Gr)

56 inubos na panahon; pagkabalam (Tag)

57 islang bayan sa Samar

59 ropero, basket ng labada (Ilok)

61 bayan sa Aklan karugtong ng Caticlan

64 mga datos (Lat > Eng)

67 idagdag (Eng)

69 opisyal na tawag ng Taiwan sa sarili (abbrev)

70 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)

71 wala (Lat > Eng)

75 probinsya sa Gitnang Luson karatig ng Bulacan (abbrev) #

Sungbat ti Marso 4, 2018