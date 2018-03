Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Marso 4, 2018

ACROSS

1 bayan sa Iloilo karatig ng Igbaras

9 sandalyas ng pulubi (Ilok)

15 bayan sa Rizal sa timog ng Baras

16 kapuluang bayan sa Palawan

19 tinubuang bayan sa Batangas ni Ka Roger ng NPA

20 pang-apat na pangalan ng mga sikat na Romano (Lat)

21 tulong (Eng)

24 tiya (Ilok var)

26 maaliwalas (Eng)

27 kasanayan (Eng)

30 palayaw nina Lynda, Marilyn, at Arlyn

31 10 decibels

32 kaluluwa (Ilok)

34 tantya, suspetsa (Ibanag)

36 binatilyo (Eng)

38 lumipat, humawa (Ilok)

39 bayang-isla sa Palawan na dinadayo ng turista

40 tawag sa panganay na babaeng kapatid (Tag)

41 ___, dalawa, tatlo

42 kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)

43 missile panlaban sa missile (Eng abbrev)

44 palayaw nina Maximo at Maximiana

46 pinakamataas na bundok sa Pilipinas

47 makapal na dagsa ng taong palaban (Eng)

50 Browning Automatic Rifle (abbrev)

51 bayan sa hilagang Benguet karatig ng Sugpon

53 bayan sa Pampanga karatig ng Sta. Rita

56 edad (Eng)

57 hingal (Ilok)

58 ihurno nang hilaw (Eng)

59 pambansang ahensya sa imbestigasyon (abbrev)

60 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)

62 baryo ng Mankayan, Benguet

63 probinsya karatig ng Maynila

66 tiyo (Ilok var)

68 paboritong target ng pangangaso (Tag)

69 bayan sa Palawan karatig ng Quezon

71 katapat ng lalaki (Ilok)

74 bayan sa Iloilo karatig ng Dumangas

75 akala (Pang)

78 gubernador sa imperyong Mogul ng India

79 kandungin (Ilok)

DOWN

2 pangunahing pamantasang publiko ng Pilipinas (abbrev)

3 simbolo ng elementong bismuth

4 akyat (Ilok)

5 panulat na dulo ng pluma (Eng)

6 bayan sa dulong-timog Sarangani

7 memorya (Tag)

8 yaya (Eng)

9 tunog ng tupa

10 magpambuno (Ilok)

11 kulungan sa ilalim ng kastilyo (Eng)

12 tipo ng isla na umusbong mula korales (Eng)

13 palyado ang paa (Eng)

14 gawa ng tao (Eng 2 salita)

17 boto ng pagpayag (Eng var)

18 di-tuwid, malundo (Ilok)

22 husay (Tag)

23 dugo (Ilok)

25 dating pangalan ng San Francisco, Surigao del Norte

28 mga sepal ng bulaklak (Lat > Eng)

29 hugis-alon na sandatang Malay

33 hayop sa gubat (Tag)

35 panloob ng babae (Fr > Eng)

36 laboratoryo

37 makina sa bangko (Eng abbrev)

39 pamilya ni Juliet sa dula ni Shakespeare

43 maigsi (Ilok)

44 magasin (abbrev)

45 “We ___ the world,” antem ng USA for Africa

46 kilala din bilang (Eng abbrev)

47 “Sa aking ___ kabata,” tula umano ni Rizal

48 atin (Eng)

49 sanay at maremedyo (Lat > Eng)

50 bayan sa Antique karatig ng Laua-an

51 puna, sumbat (Ilok)

52 liwanag sa bukang-liwayway (Ilok)

54 dahil (Ilok)

55 balat (Ilok)

58 abono sa lupa (Tag)

59 pambansang punong-kahoy ng Pilipinas

61 anyo, daloy, balangkas (Ilok)

64 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

65 punit (Eng)

67 talo (Ilok)

70 dakpin (Eng)

72 lahat, buo (Eng)

73 pagkilala sa pagkakautang (abbrev)

76 country code ng Austria

77 probinsya sa Gitnang Luson (abbrev) #

Sungbat ti Pebrero 25, 2017