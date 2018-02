Sumukong NPA sa Cagayan, fake news — Karapatan

Ni DEO MONTESCLAROS

www.nordis.net

SANTIAGO CITY, Isabela — Pinasinungalingan ng Karapatan Cagayan Valley (CV) ang deklarasyon ng 17th IBPA na boluntaryong sumuko sa sundalo ang pitong magsasaka mula sa Rizal, probinsya ng Cagayan dahil sila ay mga miyembro ng New People’s Army (NPA).

Ayon sa Karapatan CV, fake news ang naturang deklarasyon ng militar dahil diumano ay mga kagawad at tanod ng barangay, magsasaka at katutubo sila sa lokalidad at miyembro ng Malaueg Farmers Association at hindi mga NPA.

“…Gamit ang panlilinlang, pambabaluktot sa katotohanan, at fake news, pinalabas ni Lt. Col. Camilo Saddam na boluntaryong sumuko ang mga residente ng Zinundungan Valley (ZV) sa probinsya ng Cagayan at pinalabas na NPA ang mga sibilyan,” ayon sa pahayag ng Karapatan CV sa Facebook.

Mula ika-7 ng Pebrero ay may presensya na ng sundalo sa ZV. Nagbabahay-bahay at inaalam ang bahay ni Rafael Guimay at iba pang mga magsasaka sa lugar. Pebrero 9 ay bumaba si Rafael kasama ang kanyang asawa para magbenta ng mais sa bayan nang harangin sila ng mga sundalo sa checkpoint. Tinanong ang kanyang pangalan at pagkatapos ay tumango lamang ang sundalo. Pagdating sa Brgy. Gagabbutan ay hinarang uli sila ng pangalawang checkpoint at sapilitang dinala sa CAFGU detachment upang dumaan sa interogasyon. Bandang alas-sais ng hapon ay pinalabas ang mag-asawa sa kampo at pinapabalik kinaumagahan sa bahay ni Mayor Ruma para “linisin” ang kanyang pangalan.

Pebrero 10 ay bumaba sila kasama ang iba pang nasa listahan na sina Silvia Maglapay, Nelson Asucena, Matias Asco, at Mario Garon. Isinakay sila sa isang pribadong sasakyan at dinala sa Battalion Headquarters ng 17th IB sa Masin, Alcala, Cagayan upang dumaan muli sa interogasyon. Pinalabas sila ng kampo bandang hapon kinabukasan.

Noong Pebrero 11 ay may isa pang listahan ang 17th IB na ibinigay kay Kap. Melody Caliboso ng Brgy. Masi, Rizal na may 19 na pangalan, pito dito ay hindi nakasama sa kampo, na kailangan magpunta sa kampo para sa interogayon. Ayon sa ulat ng tagabaryo na nagpunta sa kampo ay patago silang kinuhaan ng litrato habang kausap si Lt. Col. Saddam at isang hindi nagpakilalang sundalo. Kinuhaan din sila ng group picture kasama si Vice Mayor Ruma, pitong pulis ng PNP Rizal at ang kanilang Chief of Police.

Ayon sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Tuguegarao kay Lt. Col. Saddam, commanding officer ng 17th IBPA, na isinailalim sa debriefing ang diumano’y pitong miyembro ng teroristang New People’s Army (NPA) na nabibilang sa Militia ng Bayan na boluntaryong sumuko sa militar. Paliwanag ni Saddam na inimbita lamang nila si Guimay upang isailalim sa pagtatanong sa kaugnayan nito sa naturang grupo.

“Ang hakbanging ito ng AFP ay resulta ng Proclamation 374 ni Duterte na nagpapahintulot sa malalalang paglabag sa sibil at pulitikal na karapatan ng mamamayan. Tinatarget nito ang mga progresibo at ligal na mga aktibista at pinaparatangang “NPA” o “tagasuporta”. Ito ang tsapang ibinigay ng rehimeng US-Duterte sa AFP upang takutin ang mamamayang nakikipaglaban para sa lupa, sahod, karapatan, at lupaing ninuno,” paliwanag ng Karapatan.

Crackdow

Ayon sa pahayag ni Police Chief Superintendent Jose Mario Espino, Director ng Police Regional Office 2, sa Bombo Radyo Tuguegarao ay nakahanda na sila sa paghuli ng mga legal fronts ng Communist Party of the Philippines. Sinabi ni Espino na hinihintay na lamang nila ang desisyon ni President Rodrigo Roa Duterte sa legal fronts at sa mga grupo na palihim na tumutulong sa CPP-NPA-NDF.

Hindi na ito bago sa Cagayan Valley ayon kay Roderick Deric, tagapagsalita ng Cagayan Human Rights Alliance (CAHRA). “Noong Disyembre 2017 ay dinakip ang isang lider-magsasaka ng Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela (DAGAMI) sa San Mariano pagkatapos ng kanilang matagumpay na dayalogo para mapataas ang presyo ng mais. Sinampahan siya ng kasong Frustruted Murder at pansamantalang nakalaya nitong Enero.

Dagdag pa ang kaso nila Rene Boy Abiva at Virgilio Corpuz na coordinator ng progresibong partylist, limang taga-Kasibu na inaresto dahil sa pagiging anti-mina, at iba pa. Sa mata ng pulis at militar, ang kagaya namin na naghahangad ng pagbabago sa sistema ay tinatawag na “komunista” at “NPA” na maaaring ikulong ng walang sala, paslangin, o di kaya’y dukutin. May dahilan ang pagsali ng tao sa NPA, at kung hindi nawawala ang mga dahilang ito ay hindi titigil sa pagsali ang mamamayan sa kanila.”

“Ngunit katulad ng naging paglaban ng mamamayan sa dating diktador na si Marcos, hindi magpapatinag ang mamamayang Cagayano sa mga panibagong banta ng diktadurya. Magpapatuloy ang militanteng paglaban para sa katarungan at pangmatagalang kapayapaan upang maresolba ang ugat ng armadong tunggalian sa bansa,” pagtatapos ng Karapatan. # nordis.net