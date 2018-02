Pagpatay sa may sakit at retiradong NPA, kinondena

By NORTHERN DISPATCH

www.nordis.net

BAGUIO CITY — Kinondena ng Karapatan-Cagayan Valley ang mga pulis at army sa pagpatay sa dalawang may sakit at matatandang at retiradong mga miyembro ng New People’s Army (NPA) at pagsampa ng kaso laban sa caretaker ng tinutuluyang bahay ng mga ito.

Ayon sa pahayag ng Karapatan-CV, pinatay ng mga pulis at sundalo sina Victorino Tesorio, 76 taong gulang at si Lolito Rasa, 58 taong gulang madaling araw ng Enero 24 sa loob ng kanilang tinutuluyan sa Brgy. San Miguel, San Manuel, Tarlac.

Pinalabas umano ng mga pulis at sundalo na namatay ang dalawa nang manlaban habang ipiniprisinta umano ng nila ang warrant of arrest.

Ayon sa Karapatan-CV sinaTesorio at Rasa ay maga retiradong miyembro ng NPA na huminto na sa pagkilos dahil sa katandaan at karamdaman. “Bagamat ganito ang kalagayan nina Tesorio at Rasa, sila ay pinagbabaril ng mga manghuhuli sa kanila,” pahayag ng Karapatan-CV.

Ayon pa sa Karapatan-CV ang nangyari kina Tesorio at Rasa ay paglabag sa nilagdaang kasunduan ng GRP at NDFP na Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), na nagsasaad ng pagrespeto sa mga hindi armado, sugatan, at wala ng kakayahan lumahok sa labanan.

Dagdag pa rito, kinasuhan ng mga pulis at sundalo ng Violation of Sec 1C of PD 1829 (Harboring or concealing of criminal) si Jose Caroy Dallente, ang cartaker ng bahay na tinutuluyan nila Tesorio at Rasa. Ayon sa Karapatan-CV, ang pagkaso kay Dallente ay bahagi ng pananakot at panggigipit ng pulis at sundalo upang hindi nito isiwalat ang katotohanan.

Ayon din sa Karapatan-CV, ang sinapit nina Tesorio at Rasa ay epekto ng proklamasyon si Pangulong Rodrigo Duterte na tugisin ang mga miyembro ng Communist party of the Philippines (CPP) at NPA maging ang mga organisasyong binansagang legal fronts. Dagdag pa ng grupo, hindi na pinagiiba ng kasalukuyang pamahalaan ang mga armado sa di armado at maging mga sibilyan at mga nagtatanggol sa batayang karapatan ng mamamayan ay hindi ligtas sa crackdown.

Hindi ito nalalayo sa nangyari kay Marcos Aggalao noong 2016 kung saan hinuli at kinasuhan ang 73 taong gulang na nagpapagamot sa sakit na pneumonia, dementia, at hypertension. Kinasuhan din siya ng mga gawa-gawang kaso, hanggang sa tuluyan na siyang mabawian ng buhay sa bilangguan.

Sa tala ng Karapatan, patung-patong na mga gawa-gawang kaso din ang sinasampa sa mga sibilyan at mga kasapi ng mga progresibo at lehitimong mga organisasyon. May mga pinapaslang ding mga lider at miyembro ng mga progresibong organisasyon.

Ayon sa Karapatan-CV ang mga kaso ng pagpaslang, pagsampa ng gawa-gawang kaso sa mamamayan ay patunay na ang kasalukuyang rehimen ay walang respeto sa karapatang pantao at maging sa mga internasyunal na makataong batas.

“Kaya makatuwiran na singilin at pagbayarin ang berdugong rehimeng US-Duterte ganoon din ang mga kasapakat nitong AFP (Armed Forces of the Philippines) at PNP (Philippine National Police) na pangunahing mga instrumento ng estado sa pagsasakatuparan sa pagtugis at pagpapatiklop sa mga kritiko ng estado,” ayon sa Karaptan-CV. # nordis.net