One Billion Rising isinagawa sa Isabela

Ni JADE DIONSON

www.nordis.net

ECHAGUE CITY — Isinagawa ang One Billion Rising (OBR) sa Isabela State University, Echague Campus noong Huwebes, ika-22 ng Pebrero.

Lumahok ang mga estudyante, faculty at administrador ng ISU kasama ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Echague para makiisa sa sayaw sa pagbangon ng kababaihan at sambayanan laban sa karahasan, pananamantala at pang-aabuso. Ito ay pinangunahan ng Gabriela Youth-Cagayan Valley, isang organisasyon ng mga kabataang kababaihan sa rehiyon.

“Sa temang Rise! Resist! Unite! Against Tyranny, nilalayon ng paglulunsad ng OBR ang paglaban ng kababaihan sa umiiral na pasismo at karahasan sa ating lipunan.

Ayon kay Maricris Laylo, regional coordinator ng Gabriela-Youth, lumalala ang karahasan at pagsasamantala sa kasalukuyang rehimen ni Duterte. Nariyan ang kanyang sunod-sunod na pangaalipusta sa mga kababaihan, halimbawa na laamang ang kanyang mga rape joke at ang kamakailangan niyang pahayag na “shoot the vagina” para sa mga rebeldeng kababaihan.

Nariyan din ang pagsampa ng mga gawa-gawang kaso, ilegal na pag-aresto at pang-harass o di kaya’y nauuwi sa di-makatarungang pagpatay sa mga kababaihang tumitindig sa kanilang mga karapatan.

“Ito ang pinakamainam na panahon upang bumangon ang kababaihan laban sa karahasan. Sa tumitinding pasismo ng estado at palalang pang-aapi hindi lamang sa kababaihan kundi sa sambayanan, walang ibang direksyon kundi pagbangon, pagbalikwas at pagkakaisa upang tutulan at labanan ang lahat ng porma ng pang aapi sa kababaihan.” wika ni Laylo # nordis.net