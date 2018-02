Magsasaka sa Quirino, hinuli ng AFP

Ni JHAMES PAREDES

TUGUEGARAO CITY, Cagayan — Hinuli si Kevin Nilo, isang magsasaka, sa kanilang bahay sa Sitio Anuhan, Brgy. Jose Ancheta, Maddela Quirino, umaga noong ika-15 ng Pebrero, ng isang sanib-pwersang yunit sa ilalim ng 5th Infantry Division na binubuo ng PNP Regional Office 2 (PRO2), Quirino Provincial Police Office, CIDG at AFP-PNP Intelligence Units.

Idineretso si Nilo sa isinagawang press conference sa Nueva Vizcaya Provincial Police Office sa bayan ng Bayombong. Ayon sa mga humuli sa kanya, may nakuha diumanong caliber .45 pistol na may mga bala, IED firing devices, improvised land mines, mga detonating cord at wires, anim na cellphone, isang laptop computer, at mga dokumento.

Kinondina ng Karapatan Cagayan Valley, isang organisasyon na nagtataguyod ng karapatang-tao sa rehiyon ang pagaresto kay Nilo. Sabi ng grupo isa itong porma ng panggigipit sa mga magsasaka.

Nanawagan din ang Karapatan CV palayain si Nilo.

“Matapos ang sunod-sunod at fake news na pagpapa-surrender ng mga elemento ng Armed Forces of the Philippines sa mga katutubong residente ng Zinundungan Valley, Cagayan ay lumipat naman sa Quirino ang mga operasyong militar na idinadawit ang mga karaniwang sibilyan at simpleng magsasaka bilang mga kasapi ng New People’s Army,” ani Jackie Valencia, tagapagsalita ng Karapatan CV.

“Pinapatunayan ng rehimeng US-Duterte na sila ang tunay na terorista dahil sila mismo ang naghahasik ng takot sa mga sibilyan at sa mga ligal na organisasyon kasabwat ang AFP at PNP sa mga operasyon nito,” dagdag pa ni Valencia.

Ayon kay Valencia, ang walang habas na pagaresto at pagpaparatang na NPA sa inosenteng mamamayan ay bunsod ng anunsyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na patong sa ulo ng bawat rebeldeng mahuhuli. Aniya pinagkakakitaan ng militar ang mga fake surrenderees habang patuloy na isinasawalang-bahala ang mga kasunduan sa karapatang-pantao at mga internasyunal na batas ng digma tulad ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Si Nilo ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 at kinasuhan ng Illegal Possession of Firearms and Explosives, at siya ay kasalukuyang nakakulong sa BJMP Maddela. # nordis.net