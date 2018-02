Konsultahang Kabataan inilunsad sa Cagayan Valley

Ni PAU SAGALONGOS

www.nordis.net

SANTIAGO CITY — Inilunsad ang Konsultahang Kabataan, sa panguguna ng Kabataan Partylist (KPL), sa Nueva Vizcaya State University (NVSU), Bayombong at Isabela State University (ISU), Echague noong Huwebes, ika-22 ng Pebrero.

Ang Konsultahang Kabataan (KonKab) ay inilulunsad ng KPL upang malaman ang iba’t ibang isyung kinahaharap ng kabataan sa mga pamantasan sa bansa. Dinaluhan ito ng mga administrador, guro, lider-estudyante, organisasyon at iba pang mga mag-aaral ng mga unibersidad.

Tinalakay ni KPL Representive Sarah Jane Elago ang RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education, batas na nagpapasalibre ng edukasyon sa mga pampublikong pamantasan. Ayon sa kanya, ang nasabing batas ay naipatupad noong Agosto taong 2017 kaya sa pagsimula ng semestre ngayong taong 2018 ay dapat wala ng sinisingil na tuiton fee maging mga other school fee.

“Nakasaad mismo sa implementing rules and regulations ng RA 10931 Section 4 “All Filipino students who are either currently enrolled at the time of the effectivity of the Act, or shall enroll at any time thereafter… shall be exempt from paying tuition and other school fees for units enrolled in” kaya dapat wala nang collection ngayong taon”, sabi ni Elago.

Kaugnay dito, pinapanawagan ang pag-refund sa mga nakolekta ngayong taon lalo na’t mayroon ng badyet ang Commission on Higher Education para sa batas na ito.

Ilan naman sa mga inihapag na katanungan ng mga estudyante ay kaugnay sa scholarships, kung papaano ang magiging itsura nito sa ilalim ng libreng edukasyon.

Ayon kay Dr. Edita Ausa, VP for Academics & Related Affairs ng ISU, hindi mawawala ang scholarships kapag wala nang binabayaran na tuition at miscelleneous fees. Magiging ‘cash incentives’ o ‘allowance’ na lamang ang mga ito.

Dagdag ni Elago, ang pagsasabatas ng libreng edukasyon ay hindi mistulang ‘scholarship’ bagkus ito ay pagkilala ng estado sa kanyang obligasyon sa edukasyon.

Layon din ng KonKab na imulat ang mga kabataan sa sitwasyon ng ating bansa.

Tinalakay ng KPL ang maiinit na usaping pambansa tulad ng Tax Reform for Accelaretation and Reform (TRAIN) law at Charter Change (Cha-Cha). Kanilang binigyang diin na ang usapin sa pagkakaroon ng libreng edukasyon ay hindi nalalayo sa usapin ng pagkakaroon ng abot-kayang serbisyong panlipunan sa mamamayang Pilipino. Isang kabalintunaan na sa pagusad ng kampanya para sa libreng edukasyon ay tumataas naman ang presyo ng mga batayang pangagailangan hindi lang ng kabataan maging ng buong mamayan. Dagdag pa dito, ang pangagailangan ng mayorya ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno, hindi lang ang iilang mga taong kapwa nila nasa kapangyarihan. Ang pagbabagong nais ng mamamayan ay ang kanilang pagtamasa sa kanilang mga karapatan tulad ng libreng edukasyon, sapat na trabaho at abot-kayang serbisyong panlipunan.

Bilang pakikiisa sa Pambansang Araw para sa Eduksayon sa ika-23 ng Pebrero, binitbit ng mga estudyante mula sa NVSU at ISU ang mga panagawan sa pagsasalibre ng edukasyon at ang pagkakaroon ng makabayan, siyentipiko at maka-masang tipo ng edukasyon. Kanila ring nilagdaan ang binuong pahayag ng pagkakaisa ng RISE for Education and Just Peace Network na nanawagan sa pagtigil sa pangogolekta ng bayarin at pagsulong ng libreng edukasyon sa mga pampublikong pamantasan.

“Ang pagsasalita ng mga estudyante ay ang kanilang kontribusyon para sa pagsulong ng positibong pagbabago” wika ni Elago. # nordis.net