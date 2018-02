Katutubo sa Cagayan, dinukot ng militar

Ni DEO MONTESCLAROS

www.nordis.net

SANTIAGO, ISABELA — Isang katutubong Malaueg mula sa Brgy. Masi, Rizal, probinsya ng Cagayan ang dinukot diumano ng mga elemento ng 17th IBPA sa checkpoint sa Brgy. Gaggabutan bandang tangahali noong ika- 9 ng Pebrero. Nakilala na ang dinukot ay si Rafael Guimay, katutubong Malaueg, miyembro ng Malaueg Farmers Association – Anakpawis, at kasalukuyang barangay tanod.

Si Rafael Guimay isa sa mga tinaguriang “Cagayan Valley 76” o CV 76 na malisyosong sinampahan ng militar ng mga gawa-gawang kaso noong 2014.

Ayon sa Facebook post ng Karapatan Cagayan Valley ay pababa sa bayan sila Rafael para magbenta ng mais nang ma-checkpoint sila sa Brgy. Masi ng mga elemento ng 17 IBPA at tinanong ang kanyang pangalan. Pagdating sa ikalawang checkpoint sa Brgy. Gaggabutan ay agad siyang kinuha ng mga sundalo at isinakay sa puting pick-up na van. Sinamahan siya ng kanyang asawa upang malaman kung saan dadalhin si Rafael.

Napag-alaman na dinala ang mag-asawa sa detachment ng 17th IBPA sa Brgy. Gaggabutan, Rizal, probinsya ng Cagayan upang ma-interoga ng mga sundalo sa kampo. Bandang alas-sais ng hapon ay pinalabas din ang mag-asawa.

Ayon sa mga kaanak na naghihintay sa kanila sa labas ng kampo ay sumailalim sa interogasyon ang mag-asawa, nagpakita ng mga litrato, at pilit na pinapaturo kung mga NPA ito.

Binalikan ng mahigit 20 tropa ng sundalo si Guimay kinabukasan ng umaga, Pebrero 10 at inimbitahan sa kampo upang “linisin” ang kanyang pangalan, kasama ng anim pang residente.

Si Guimay ay dati nang idinawit sa kasong kidnapping at homicide noong 2015. Ibinasura ang gawa-gawang kasong ito noong 2016.

“Walang respeto sa karaptang pantao ang dumukot kay Rafael. Malinaw na walang warrant at iligal ang pag-aresto ng militar sa kanya. Siya din ay under surveillance dahil tinanong ang kanyang pangalan sa unang checkpoint bilang verification at dinakma na siya sa ikalawa. Hindi pahihitulutan ng Anakpawis at Kagimungan ang ganitong panggigipit sa mga lider-magsasaka,” paliwanag ni Roderick Derek, tagapagsalita ng Anakpawis sa probinsya ng Cagayan. # nordis.net