Kabataan sa Ilocos tutol sa sapilitang ROTC

Ni NORWIN GONZALES

BAGUIO CITY — Tinawag na “pasista” ng grupong Anakbayan Ilocos ang presidente sa pahayag nitong pagpapanumbalik ng mandatory na Reserve Officer Training Corps o ROTC sa mga Grade 11 at 12.

Ito ay matapos maipabasura ang naturang polisiya noon pang 2001 dahil sa mga anomalya at kaso ng pagpatay at abuso.

Ani Jenny Beth Mariano, secretary-general ng Anakbayan Ilocos, ang ROTC ay isang pamamaraan lamang upang pahirapan ang kabataan.

“Nagiging lugar at kasangkapan ang ROTC sa pagpapatagos ng pasismo ng estado sa loob ng mga paaralan. Ginagamit ang programang ito upang takutin at i-harass ang mga estudyanteng kritiko ng pamahalaan sa loob ng mga unibersidad,” sabi niya.

“Ginagamit din lang ang ROTC upang gawing bulag na tagasunod ang mga mag-aaral na nasa loob ng programang ito. Magiging dagdag na bayarin din lamang ito at pasakit sa mga estudyante at magulang lalo at hirap na nga ang mga ito sa pagpapa-aral dahil sa dagdag na gastos na K12 na programa,” dagdag pa niya.

Idiniin pa ni Mariano na gagamitin ang ROTC para hatiin ang hanay ng mamamayang lumalaban sa kabulukan ng kasalukuyang rehimen. Sapilitang pagbabanggain ang mga kadete ng ROTC at ang sambayanang lumalaban.

Ibinigay niyang solusyon na sa halip na ROTC, ang CWTS at LTS ang palakasin dahil ang mga ito ay may direktang silbi sa komunidad.

Inengganyo rin niya ang mga kabataan na humugot ng inspirasyon mula sa mga tunay na makabayan na sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto atbp. na tumindig para sa soberanya ng ating bansa at laban sa dayuhang kontrol.

“Walang dangal ang isang nag-aastang asong ulol, nagsasabing nakapatay na ng tao sa edad na 16 anyos, walang respeto sa mga kababaihan, at lantarang inilalako ang soberanya at mga natural na rekurso ng ating Inang Bayan na magpilit na magpatupad ng isang para sa pagiging makabayan kuno na programa tulad ng ROTC,” ani Mariano

Asahan ang malakas na protesta na tutol sa polisiyang ito sa mga susunod na panahon.