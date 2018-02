Gawa-gawang kaso laban sa mga sibilyan, ibinasura

Ni NORWIN GONZALES

www.nordis.net

BAGUIO CITY — Naibasura ang mga gawa-gawang kaso laban kina Ailleen Cuaresma, Edgar Buco at Rosemarie Tomas, Enero ng taong ito. Sila ay kinasuhan ng “inciting to rebellion o insurrection.”

Sila ay pawang nagmula sa Brgy. Carrupian, Baggao, Cagayan.

Kinatigan ng husgado ang tatlo sa pagdeklarang walang basehan ang reklamo sa bisa ng isang court order na inilabas ng RTC Branch 5 sa Tuguegarao, City noong Disyembre 20, 2017.

Nag-uugat ang kaso sa isang labanan ng 17th Infantry Battalion (17th IB) at ng New People’s Army noong Enero 21, 2007 sa Brgy. Caruppian.

“Sina Rosemarie at Aileen ay kapwa menor de edad at estudyante nang mga panahong iyon. Pareho din silang nasugatan sa paa mula sa tama ng baril ng mga sundalo. Si Edgar ay isa namang magsasaka,” sabi ng pahayag ng Karapatan – Cagayan Valley.

Nagsampa ng kasong frustrated murder sina Tomas at Cuaresma, ngunit ibinasura ito sa umano’y kawalan ng ebidensya. Sa halip, sina Buco at Cuaresma, ang inirekomendang masampahan ng kasong rebellion na naging “inciting to rebellion o insurrection”.

Sa kasalukuyan, sabi ng Karapatan – Cagayan Valley, may 16 na bilanggong pulitikal sa rehiyon, 3 ay pansamantalang nakalaya sa pamamagitan ng piyansa. # nordis.net