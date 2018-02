Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Pebrero 4, 2018

ACROSS

1 umakyat hanggang sa tuktok (Ilok)

11 ilog sa Rusya na pinagkunan ni Lenin sa alyas nya

15 hindi tama (Tag)

16 metal na 68 ang atomic number

17 pagtambang (mga wikang Pil)

18 udyok (Ilok)

19 patatas, o kamote, o kasaba (Eng)

20 sa itaas (Eng)

21 mga kamag-anak (Eng)

22 ginoong Espanyol (Sp > Pil)

23 ibong tagak o bakaw (Eng)

24 alituntunin (Ilok)

26 bayan sa Nueva Ecija karatig ng San Leonardo

28 bayan sa Camarines Sur karatig ng Del Gallego

29 interpretasyong spiritual sa mga salita (Gr > Eng)

32 bayan sa Albay karatig ng Ligao

33 500 metro sa Tsina

35 simbolo ng elementong arsenic

36 ____ vera: halamang medisinal

38 magasin (abbrev)

39 bayan sa Pangasinan karatig ng Manaoag

42 agad-agad (Ilok)

47 ASEAN Regional Forum (abbrev)

48 petsa sa kasaysayan, June 6, 1944 (Eng)

49 salita ng paggalang (Tag)

50 kung, kapag (Ilok)

51 heneral (Eng abbrev)

54 espesyal na tipo ng goma, o Vulcanite (Eng)

58 islang-bayan sa Samar, tawid-dagat mula Catbalogan

60 lahat (Ilok)

61 balat na may patse-patseng kulay puti (Lat > Eng)

64 islang-syudad sa Davao del Norte

66 islang Bisaya na pinagharian ng 10 datu

67 kulay ng balat na sunog sa araw (Eng)

68 sakit sa balat (Tag)

69 kaugnay ng pag-agos at pagkati ng tubig-dagat (Eng)

70 grupo ng bituin na tinawag na Barko sa sinaunang Greece

71 kwento ng kabayanihan (Eng)

72 bayan sa Masbate karatig ng Aroroy

73 basahin (Eng)

74 Misa (Eng)

75 may kinalaman sa ebidensya (Eng)

DOWN

1 lumipat sa ibang lugar (Ilok)

2 bayan sa Bulacan karatig ng Meycauayan

3 liwanag sa madaling araw (Ilok)

4 literatura (abbrev)

5 ginawaran, halimbawa ng hustisya (Eng)

6 pinatuyong prutas na siruelas (Eng)

7 takip (Ilok)

8 baitang, andana (Eng)

9 sa amin, namin (Eng)

10 militanteng samahang itinatag ni Joma Sison noong 1964 (abbrev)

11 bayan sa Zamboanga del Sur karatig ng Tukuran

12 kulay na itim o malalim na kayumanggi (Eng)

13 sentral na bahagi ng simbahan (Eng)

14 nakatatandang kapatid na babae (Ch > Tag)

20 lawak (Eng)

22 magsabi (Eng)

23 lata (Eng)

25 solido, likido, at ___: mga anyo ng matter

26 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Balingasag

27 mga edad ng dalagita at binatilyo (Eng)

30 matanda (Eng)

31 bayan sa Camarines Sur karatig ng Pili

33 mapahuli, mawala sa unahan (Eng)

34 higupin (Ilok)

35 gud __: magandang umaga sa txt

37 patay, tulad ng sa apoy o lampara (Ilok)

38 tradisyunal na kapartner ni Pa

40 maka-, hindi Anti (Lat > Eng)

41 anti-pasista (Eng abbrev)

43 Asian Development Bank (abbrev)

44 kuha ng kanin mula palayok (Ilok)

45 sa pisika, pag-aaral sa mga pwersa ng paggalaw (Eng)

46 kaya (Eng)

51 gallon (Eng abbrev)

52 kapit-bansa ng Ethiopia

53 masigasig (Ilok)

55 sarap (Ilok)

56 halaman ng sesame (India)

57 iniwasan (Eng)

58 gawin mo nang sarili mo (Eng abbrev)

59 tulang parangal sa isang taong pumanaw (Gr > Eng)

62 istupido (Eng)

63 lundag, lukso (Tag)

64 aga (Ilok)

65 lipat (Ilok)

66 kabiserang bayan ng Camarines Sur

68 mamahaling bato (Eng)

69 ika-23 letra sa alpabetang Hebrew

70 hari (Ilok)

72 country code ng Belgium #

Sungbat ti Enero 28, 2017