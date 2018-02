9,919+ aprubado a claims iti panag-labsing ti karbengan tao iti ML

Ti SELDA NORTHERN LUZON

BAGUIO CITY – Nadesisionanen ti Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) ti 100% nga aplikasion iti reparasyon ken panagbigbig iti panaglabsing iti karbengan tao (Republic Act 10368) idi panawen ti Martial Law ni Marcos. Iti kabuklan a 75,730 nga aplikasion, 9,919 ti naipablaak nga aprubado (batches 1-4) ken maipablaak ita Pebrero ti nayon ken maudi a listaan ti aprubado a claimants. Ti datos ket manipud iti interview iti maysa a programa ti UNTV ken ni Lina Sarmiento, chairperson ti HRVCB.

Kinuna ni Sarmiento nga adda laengen agarup 500 iti 1,000 a saan pay a nadesisionan nga apila iti claims board.

Segun ken ni Sarmiento, adda P9.7 billion a Marcos ill-gotten wealth a naideposito iti Bureau of Treasury, P415 million pay laeng ditoy ti naala ti HRVCB a naiwaras iti claimants. Adda pay nabati a P9.2B a maiwaras. Saan a nailawlawag iti interview no ditoy met laeng a gatad a maala ti mausar para iti panangipasdek ti Martial Law Memorial Museum. Segun iti linteg, P10B ti gatad ti Marcos ill-gotten wealth a nailatang iti claimants ken mausar iti panangipasdek iti memorial museum.

Kinuna pay ni Sarmiento a ti kuenta a P25,000 kada punto ket panagtantyada laeng idi nakaguduada iti panagreview ken desision iti amin nga aplikasion. Ti balor ti maysa a punto ket mabalin a ngumato pay agingga P50,000; 75,000 wenno 100,000 ta bassit ti pinal a bilang ti aprubado a claimants. Innayon na pay a mairuar ti pinal a balor ti kada punto no mairuar metten ti pinal a bilang ti claimants.

Isu a mabagaan dagiti claimants nga aglukat iti savings account iti Landbank gaputa limitado laeng iti P100,000 kada bulan ti mabalin nga ideposito iti cash card. Malagip a cash card ti nausar idi ti dadduma a claimants iti partial payment. Ipatulod ti claimants ti scanned/ritrato ti savings transaction information (STI) iti email wenno mail iti opisina ti HRVCB.

Kinuna ni Sarmiento nga iruarda ti pinal a balor ti kada punto, ken kabuklan a bilang ti claimants ken puntos inton Marso 30. Ti laengen agiwaras ti claims ti aramidenda iti Abril.

Sakbay nga agleppas ti mandato ti claims board inton Mayo 12, 2018, maikkan ti kopia ti Notice of Resolutions ti Commission on Human Rights kadagiti rehiyon ken local government units nangruna kadagiti naimbentaryo/maimbentaryoda nga awan ti pakaammo ti claimants no naawatda ti Notice of Resolution wenno saan. No adda saan a maala a claims, kinuna ni Sarmiento, maisubli ti kuarta iti Bureau of Treasury ket desisionanton ti Kongreso ken Senado ti pakausaran daytoy. # nordis.net