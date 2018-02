9,192 pay laeng aprubado a claims iti ML

Ni BRENDA S. DACPANO

BAGUIO CITY — Agarup 9,192 wenno 12% pay laeng ti aprubado ti Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) manipud iti 75,730 nga aplikasion dagiti biktima ti panaglabsing iti karbengan tao idi martial law nga impila dagiti biktima idi 2014 ken 2015.

Daytoy a bilang ket manipud iti umuna a batch ti listaan a nairuar idi Marso 2017 agingga iti kaudian nga inruar ti HRVCB a maika-4 a batch ti listaan idi Disiembre 29, 2017. Awan ti update ti HRVCB no mano a porsiento ti saan pay a nadesisionan.

Segun iti HRVCB Update No. 003 a naiposte iti facebook ken website na, ti panangipablaakna iti sumaruno a listaan ti eligible claimants ket ita a bulan ti Pebrero a mairuar iti dua a diario ken uray iti Facebook ken website ti HRVCB.

Nailanad iti update a ti pannakaited ti full payment dagiti 1st ken 2nd batch ket maigiddan iti panagbayad ti 3rd, 4th ken nabatbati pay a batches. Kumpleton a bayad ti maited iti 3rd, 4th Ken nabatbati pay a batches, awanen ti partial payment. Segun iti update, kasapulan a maileppas pay a madesisionan ti amin a claims, uray dagiti apila ken oposisyon sakbay a maaramid ti pinal a reparasyon. Segun iti update ti claims board a targetna a maileppas daytoy iti Marso 2018.

Nangited ti claims board iti cash cards iti kaaduan a claimants iti 1st batch ken ditoy a naipatulod ti parsial a bayad kadakuada. Ngem kadagiti naudi iti 1st batch ken dagiti simmarunon a batch ket kasapulanen a pinaglukat ti claims board dagiti claimants ti personal account-da iti Landbank ta ditoyen ti nangipatulodan/pangipatulodan ti bayad.

Basar iti HRVCB Paunawa Bilang 10, kasapulan ti aglukat iti bukod wenno personal nga account iti Landbank dagiti eligible claimants. Segun ditoy, “kas panagsagana iti panangiwaras iti reparasyon iti full payment, amin nga eligible claimants ket mabagaan a manglukat ti personal / bukodda a bank account iti kaasidegan a branch ti Landbank iti lugarda.”

“Ti ‘eligible claimants’ ket dagiti claimants a nakaawat iti aprubado a desisyon iti claims-da ken naikkan ti kabatog a puntos,” inlanad ti pakdaar.

Segun iti pakdaar, kasapulan laeng a dumawat iti “Savings Transaction Information” (STI) iti Landbank Branch a nanglukatan iti savings account ken ipatulod a dagus iti HRVCB babaen iti email secretariat@hrvclaimsboard.gov.ph), wenno iti kapardasan a wagas ti koreo.

Kinuna ti pakdaar a nasaysayaat no aglukat ti bukod nga account a kasukat ti cash card gapu ta addaan ti limitasyon iti gatad ti reparasyon a mabalin a maideposito iti cash card iti uneg ti maysa a bulan. Iti bukod nga account, mapapardas ti panagbayad ti reparasyon kadagiti eligible claimants nangruna kadagiti claimants a makaawat iti nasurok P100,000 a gatad ti reparasyon.

Dagiti addaanen ti cash card a nakaawat iti nababbaba ngem 100,000 a partial payment ket mabagaan nga aglukat latta iti bukodda nga account iti Landbank ta adda posibilidad a dakdakkel ti gatad a maited iti maikadua wenno final/full payment, kas insungbat ti HRVCB iti maysa a claimant a nagsaludsod idiay facebook.

Mabalin nga aglukat ti savings account iti Landbank dagiti adda iti listaan ti eligible claimants uray no awan pay ti naawatda a notice of resolution. Addan ti Memorandum of Agreement ti HRVCB ken Landbank a dagiti kasapulan iti panaglukat ti savings account iti Landbank ket dagiti sumaganad: a) original ken photocopy ti Acknowledgment Receipt wenno Notice of Resolution; b) original ken photocopy ti maysa a valid government issued ID; c) dua pidaso a ritrato a pang-ID; ken d) nasungbatan a form/s ti Landbank.

No adda ti tauhan wenno manager ti Landbank a saan a mangawat iti panaglukat iti account, mabalin nga umawagda iti main branch tapno katungtongenda ni Manager ACSA iti telepono (02)925-4947 wenno (02)925-4948.

Iti dadduma pay a detalye, umawag iti HRVCB iti teleponoda (02)373-4847; CP 0999-505-9737. # nordis.net