Youthspeak: Sa pagbubukas ng klase

Ng ANAKBAYAN-ILOCOS

www.nordis.net

Noong nakaraang taon, napagtagumpayan ng mga kabataan ang pagharap sa mga problema ukol sa edukasyon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang laban ng kabataan para sa pambansang demokrasya at pagpawi sa krisis sa sistema ng edukasyon. Napagtagumpayan man natin ang laban sa libreng edukasyon, nariyan pa rin ang budget cut sa mga eskwelahan at patuloy na mga paglabag sa demokratikong karapatan ng mga kabataan sa loob at labas ng paaralan. Ang ganitong sitwasyon ngayon ay nagpapakita lamang na kinakailangan parin nating ipagpatuloy ang pakikibaka para sa tunay na pagbabago.

Sa bisa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ang matrikula at iba pang bayarin ay magiging libre sa taong ito. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, tinapyasan ng budget ang mga State Universities and Colleges (SUCs) na kung saan ay tatlo dito nagmula sa ating rehiyon. Kabilang dito ang Don Mariano Marcos Memorial State University (DMMMSU) sa La Union na mababawasan ng 12.40 % o 121.222 milyon, ang Ilocos Sur Polytechnic State College (ISPSC) sa Ilocos na mababawasan ng 11.61 % o 29.255 milyon at ang Mariano Marcos State University (MMSU) ng Ilocos Norte na mababawasan ng 18.03 % o 140.750 milyon. Ang MMSU at DMMMSU ay nasa top 2 at 3 sa may pinakamataas na budget cut sa bansa.

Isang kabalintunaan ang ganitong polisiya. Bagamat may libreng edukasyon, tila gustong isakripisyo ng gubyerno ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas imbis na magkasabay na inililibre at itinataas ang kalidad ng mga eskwelahan sa bansa.

Inuuna ng gubyerno ang pagtustos sa mga gerang inilulunsad nito – gera sa Mindanao at extension ng martial law; all-out war laban sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front of the Philippines (CPP-NPA-NDFP) at pagputol sa usapang pangkapayapaan; at tuloy-tuloy na paglabag sa karapatang pantao sa maskara ng war on drugs; at pag-atake at pagsupil sa mga sibilyan, aktibista, kritiko, ligal at demokratikong organisasyon sa pamamagitan ng surveillance, pag-aresto, at pagpatay sa mga ito – sa halip na lutasin ang krisis ng sistema ng edukasyon.

Sa pagsalubong natin sa bagong taon at pagbubukas ng pasukan sa mga paaralan, sumambulat sa atin ang pahirap na Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN). Naglalayon ito na makalikom ng pondo para tustusan ang programang pangimprastrakturang Build, Build, Build ng pamahalaan.

Sinasabi rin nila na ito daw ang nagtutulak ng pambansang kapakanan at pag unlad ng mga mahihirap ngunit ito ay dagdag pahirap lamang sa mga mamamayan. Tinatayang P137 bilyon ang magiging kita ng 40% ng pinakamayayaman na pamilya sa bansa habang ang 60% ng mahihirap ay wala.

Sa ilalim ng TRAIN madadagdagan ang mga buwis ng ating mga pangunahing bilihin gaya ng produktong may asukal at maging ang petrolyo na magdudulot ng malaking epekto sa mga estudyante at mga magulang na nagpapaaral. Kung aaralin natin, taun-taong tataasang presyo ng gasolina. Kung ngayon taon ay nasa P7 kada litro na ang gas, aabot na ito sa P9 sa 2019, at P10 sa 2020.

Ito ay magreresulta sa tuloy-tuloy na pagtaas ng pamasahe na magiging sanhi rin ng pagtaas ng presyo sa mga bilihin. Sa ganitong sitwasyon ay lalong mahihirapan ang mga magulang na nagpapaaral sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya.

Ang sitwasyon rin na ito ay nagpapatunay na hindi pa rin abot-kamay sa mga mahihirap ang libreng edukasyon. Sa pagbabago rin ng taon ay inaasahan na mas lalala ang usapin ng paglabag sa mga demokratikong karapatan ng mga kabataan dahil sa pagputol ng peace talks at deklarasyong crackdown ni Duterte sa mga lehitimo at legal na organisasyon ng mamamayan.

Wala pa man ang anunsyong ito ni Duterte, nakakaranas na ng sunod-sunod na paglabag sa karapatang pantao ang mga chapter ng Anakbayan sa mga komunidad nitong nakaraang taon.

Hindi na bago sa mga kabataan ang ganitong patakaran. Kahit magbago man ang panahon at magpalit man ng mukha ang gobyerno, patuloy na pinapahirap at pinagsasamantalahan ng ganitong klaseng sistema ang mamamayang Pilipino. Kung kaya’t karapat dapat na lamang na patalsikin na sa puwesto si Duterte dahil sinisira ng gubyernong ito ang mga pangarap ng mga kabataan.

Hindi maka-kabataan at lalong hindi makamamamayan ang mga pasista at makadayuhang patakaran ng US-Duterte. Ito ay nagpapahirap, nagsasamantala at kumikitil sa milyon-milyong mamamayan sa bansa.

Alalahanin natin ang mga kabataang katulad nina Kian delos Santos at Carl Arnaiz na pinatay ng war on Drugs ni Duterte. Alalahanin natin si Obillo Bay-ao, isang grade 6 student na Lumad, na pinatay sa ngalan ng kanyang kagustuhang makapag-aral na malaya sa pambubusabos ng military.

Sa ganitong kinakaharap ng kabataan, ang tanging solusyon lamang sa krisis sa sistema ng edukasyon ay baguhin ang lipunan. Magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng ating matibay na pagkakaisa at paninindigan para sa ating mga panawagan.

Hindi basta-basta ibinibigay ang ating karapatan. Kung kaya’t dapat lang natin paigtingin ang laban para sa isang makabayan, siyentipiko at maka-masang edukasyon na magsisilbi sa interes ng bayan. # nordis.net