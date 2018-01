Commentary: Nasa sama-samang pagkilos ang ating tagumpay

Ng TULONG-SULONG CAGAYAN VALLEY

Binabati natin ang lahat ng Cagayano at Isabelino na lumaban para sa kanyang karapatan sa agarang serbisyo, ayuda at tulong pinansyal. Nagkamit tayo ng maniningning na tagumpay ng maitulak natin ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) natanggapin ang 41,000 claimants mula sa Tulong-Sulong Cagayan Valley na hindi nakatanggap ng Emergency Shelter Assistance (ESA).

Bunga ito ng ating walang kapagurang paglaban at pagpupursigi. Tinatamasa natin ngayon ang 3,000 binhing palay at mais at tulong pinansyal ng ESA para sa mga magsasakang sinalanta ng nagdaang bagyong Lawin. Natamo rin natin ang pagpapataas sa presyo ng produktong mais mula P10 tungong P12 sa bayan ng San Mariano, Isabela.

Mula sa ating kawalang pag-asa na muling pakinggan ang ating makatarungang panawagan para sa suportang binhi, pagtaas ng presyo ng mais at palay at agarang tulong mula sa ESA, ay napalitan ito ng tapang at militansya nang tayo ay sama-sama at nagkaisang tumungo sa opisina ng LGU, DSWD at Department of Agriculture (DA) para mangalampag at makipagdayalogo. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan na kung hindi tayo nagkapit-bisig at lumaban ay wala tayong matatanggap ni singkong duling at isang butil ng palay at mais!

Sa kabila ng ating tagumpay na nakamit ay mas malaki pa ang laban na kailangan nating pagtagumpayan. Nananatiling mababa ang presyo ng yellow corn at palay kapag panahon ng bagyo at tuloy-tuloy ang ulan na nagdudulot ng pagkalugi at pagkabaon sa utang ng mahihirap na magsasaka.

Hindi pa din maunlad ang mga post-harvest facilities katulad ng bilaran ng mais at palay, kiskisan, thresher, at mga farm-to-market roads. Nababalot pa rin ng korapsyon at anomalya ang mga calamity fund na dapat tinatamasa ng mamamayang tinamaan ng kalamidad.

Ibidensya ito na bulok ang pulitika sa bansa. Hindi natin maitatago ang realidad na ang pinaka naaapektuhan ng kalamidad ay ang pinakamahihirap: mga maliit na magsasaka, tindero, drayber ng tricycle at iba pang pampublikong sasakyan, guro, estudyante, mangingisda at marami pang mahihirap na mamamayan.

Ipagtanggol natin ang ating pinagpagurang tagumpay. Abutin natin ang mas maraming bilang ng mamamayan upang maging miyembro ng Tulong-Sulong at maging huwaran sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos at pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang mga pag-aaral sa komunidad tungkol sa kalagayan ng magsasaka at agrikultura, sistemang pampulitika, at iba pang mahahalagang usapin.

Walang ibang sandata ang mahihirap kundi ang kanyang pagkakaisa at kahandaang lumaban para sa kanyang karapatan sa disenteng pampublikong serbisyo at sariling lupang sakahan.

Mabuhay ang mamamayang lumalaban!

Magkaisa, Makibaka, at Magtagumpay!

