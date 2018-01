Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

Enero 21, 2018

ACROSS

1 dagta ng halaman na panglason sa isda (mga wikang Pil)

5 papasyal sa paligid (Tag)

10 bigat ng isang bagay

14 pinakamaagang posible (Eng abbrev)

15 nanay nila (Ilok)

16 dikit, dugtong (Tag)

17 sibak, tagpas (Eng)

18 tatag, tigas (Tag)

19 maburol (Eng)

20 mga bastos na pagsulyap (Eng)

22 taong palaboy (Eng)

23 bayan sa Southern Leyte karatig ng Silago

24 maraming palamuti (Eng)

26 distrito ng lunsod na puno ng teatro (Ital > Eng)

29 aso (Cebuano)

30 mga sukat ng lupa (Eng)

31 pambansang rehyong lunsod (Eng abbrev)

33 kunin mula sa sampayan (Ilok)

36 sa geology, malawak na latag ng bato (Eng)

37 hari (Ilok)

38 dukot, kupit (Tag)

40 Latin (abbrev)

41 mga babaeng usa (Eng)

42 tawag (Eng)

43 binatilyo (Eng)

45 galamay (Ilok)

46 palayaw nina Isabel, Marisa atbp.

47 tunggali (Tag)

49 kamag-anak ng daga pero lumilipad (Pil)

50 lata (Eng)

51 huling letra sa alpabetong Greek

52 grupong Abu Sayyaf (Eng abbrev)

53 asawa ni Ferdinand

54 suha (Pil)

57 ayos, kaayusan (Ilok)

59 langgam (Eng)

61 buto sa bukung-bukong o bandang paa (Lat > Eng)

62 bayan sa Batangas karatig ng San Pascual

63 sumandok ng kanin (Ilok)

65 babaeng tanga (Sp > Pil)

66 pinakadakilang hari ng sinaunang Israel

67 bayan sa Pangasinan karatig ng Manaoag

68 kabiserang lunsod ng Yemen

69 dalhin, ilapit (Ilok)

70 duming makapit o nakaka-diskolor (Sp > Pil)

71 eksperto sa mga lubhang teknikal na paksa (Eng)

DOWN

1 syudad sa Leyte (2 salita)

2 taga-alalay sa loob ng sinehan (Eng)

3 pestehin ng daga (Ilok)

4 Pagtimbang o pagtataya sa halaga (Eng)

5 Tsupi! (Eng)

6 sali, sapi (Tag)

7 tambakan (Ilok)

8 may kinalaman sa unang lalaki sa mundo (Eng)

9 ihapag (Eng)

10 bayan sa Lanao del Norte karatig ng Bacol

11 sandok (Ilok)

12 musmos na isdang tamban (Eng)

13 espiya (Eng)

16 pang-apat na pinakamataas na bundok sa mundo

21 ibudbod, isabog (Eng)

23 natulog (Eng)

25 lubhang mahabang panahon (Eng)

27 harapan (Ilok)

28 daungan ng barko sa timog Norway

31 _____ Klein: kilalang manunulat at aktibista sa Canada

32 tunog ng binubuksang pinto (Eng)

34 kawawa (Ilok)

35 probinsya sa islang Panay

39 sa Bibliya, toreng _____ na nagsimbolo sa ambisyon ng tao

41 bayan sa Bukidnon karatig ng Don Carlos

43 isda (Ilok)

44 damihan pa ng bilang (Tag)

45 daan o 100 (Ilok)

47 lawa sa western Scotland

48 mabaho (Ilok)

49 opisyal na airline ng Pilipinas (abbrev)

53 idagdag (Ilok)

55 instrumentong panghiwa (Eng)

56 instrumentong pambutas (Eng)

57 bayan sa Bohol karatig ng Trinidad

58 magsisigaw at magngangawa (Eng)

60 hindi baba (Tag)

62 noon (Ilok)

63 ekspresyon ng pag-aalala o pagkabigla (mga wikang Pil)

64 palayaw ni Oscar #

Sungbat ti Enero 14, 2017