Proc. 374 magdudulot ng higit na paglabag sa karapatang pantao — Karapatan

SANTIAGO CITY, Isabela — Nitong Disyembre 5 ay inilabas ang Proclamation 374 ni Pangulong Duterte na nagdedeklara sa nasabing grupo bilang nga “terorista”. Sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang press briefing noong Disyembre 5 na kahit ang mga “legal fronts” ng CPP-NPA na nagpopondo sa dito ay maaaring hulihin alinsunod sa RA 10168 o ang Act Defining the Crime of Financing of Terrorism.

Naglunsad ang Regional Training Center – Philippine National Police (RTC-PNP) ng Cauayan City ng dalawang araw seminar sa mga barangay ng nasabing lungsod upang magtalakay sa kasalukuyang kalagayan ng Marawi, violent extremism at banta ng terorismo, at ang pagkadedeklara sa CPP-NPA bilang teroristang grupo.

Sa panayam kay Supt. Michael Cruz, direktor ng RTC-PNP, sa Bombo Radyo noong Disyembre 14 na pinapaliwanag nila sa dawalang araw na seminar ang naganap sa Marawi, kampanya kontra korupsyon, kriminalidad, at violent extremism at terorismo. Target ng nasabing aktibidad ang mga kapitan ng barangay, kagawad, at mga tanod upang katulungin ng pulisya sa kanilang mga kampanya laban sa kriminalidad at terorismo.

Ayon sa pahayag ng Karapatan Cagayan Valley na ang naturang aktibidad ay daan lamang nila upang higit pang gipitin ang mga ligal at progresibong organisasyon na nagtataguyod ng karapatan, repormang agraryo, at libreng edukasyon.

“Binabasbasan lamang ni Duterte ang pulisya at militar na dahasin ang mamamayang nakikipaglaban para sa lupang sakahan, libreng edukasyon, maayos at epektibong serbisyong panlipunan. Dahil sa proklamasyong ito, magkakaroon sila ng higit na kapangyarihan upang dakipin, ikulong, manmanan, at ituring na kriminal at terorista ang mga aktibista at progresibong mamamayan,” paliwanag ni Jackie Valencia, Secretary-General ng Karapatan Cagayan Valley.

Nakapagbigay na ang RTC-PNP ng seminar sa apat (4) na barangay sa Cauayan at Pinaplano pa nila na maglunsad ng seminar sa paaralan at unibersidad sa Cauayan City upang ipaliwanag ang nasabing adbokasiya ng pulisya at ang nagaganap na recruitment ng NPA sa hanay ng kabataan.