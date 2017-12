Matagumpay na idinados ika-5 kongreso ng IHRA

Ni IHRA (PR)

CANDON CITY — Idinaos ang ika-limang kongreso ng Ilocos Human Rights Alliance-KARAPATAN noong ika-11 ng Disyembre, 2017 sa Stay Lite Candon Hotel na dinaluhan ng halos isang daang (100) katao mula sa iba’t ibang mga sector, organisasyon, simbahan, at mga bikitima ng Human Rights Violations (HRVs) bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng International Human Rights Day.

Ang kongreso ay may temang “Strengthen and consolidate our alliance to advance the struggle for Peoples’ Rights and Just peace! Stand up against state repression and the impending dictatorial regime!” Layunin ng kongresong ito na makita ang kalagayan at hamon ng mga mamayan hinggil sa kanilang karapatang pantao, at malaman kung paano ito ipaglalaban at proprotektahan.

Ang paglabag sa karapatang pantao ng mamayan ay laganap na isinasagawa sa lipunan. Marami ang naitalang indibidwal na inintimida, tinakot, at pinatay ng mga elemento ng gobyero sa pamamagitan ng Oplan Kapayaan, kampanya kontra-droga, at pagdedeklara ng crackdown sa mga legal at progresibong organisasyon.

Isang parte ng programa ay ang paglalahad ng pambansa at rehiyonal na kalagayan ng karapatang pantao na tinalakay ni Sherwin De Vera ng Amianan Salakniban. Dito ay nakita ang palaki nang palaking bilang ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Pagkatapos, si Gng. Ofelia Cantor ng Philippine Ecumenical Peace Platform (PEPP) ay ibinahagi ang mga pangyayari hinggil sa usapang pangkapayaan ng Government Republic of the Philippines (GRP) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Naghalal ang kongreso ng mga bagong opisyal ng IHRA-Karapatan pagkatapos ng talakayan. Niresulta ng aktibidad ang paglulunsad ng pagkilos sa plaza ng siudad ng Candon upang kundinahin ang patuloy na paglabag ng gobyerno sa karapatang pantao ng mamayan. Dito ay ipinahayag ng iba't ibang sector ang kanilang kalagayan at panawagan hinggil sa kanilang karapatang pantao.