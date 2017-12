Makan a la Pinoy: Pagpag

Ni BRENDA S. DACPANO

Ti karbengan iti makaanay a taraon kas karbengan tao ket pormal a binigbig ti United Nations in the Universal Declaration of Human Rights idi 1948, kas paset ti karbengan iti disente a pagrukodan ti panagbiag.

Ngem uray pay saan a pormal a binigbig ti aniaman nga institusion rumbeng laeng a mangan ti tao iti umno ken umdas a taraon tapno agbiag ken maituloyna ti rebbengenna iti maysa a kagimongan.

Ngem ti kinarigat ti biagtayo itatta, nasayaaten no dagiti nakurapay ket makapangan iti mamitlo iti maysa nga aldaw, laksid pay dita no umno wenno makaanay ti kankanenda tapno agtalinaed a nasalun-atda.

Gapu iti saan a serioso a panangsango ti gobierno iti programana maipangged iti kinatalged iti taraon kas ti pangmabayagan a programa iti agrikultura ken natalged a pagtrabahuan kas ti panangibangon ti nailian nga industria nga agpartuat iti pagteggedan ti umili, mangipamuspusan latta ni nakurapay tapno mailasat ti bagi ken pamiliana iti bisin. Basta adda la ketdi pamedped iti bisin ket mabalinen, kas kunada.

Idiay Metro Manila, adda ti maaw-awagan a pagpag, ‘tay tedtedda wenno nagtulangan dagiti kustomer iti restaurant/fast food nga imbellengdan ket alaen met dagiti awanan makan. Ipagpagda (isu a naawagan a pagpag) daytoy tapno maregreg dagiti rugit ken mabugguan. Mailuto manen dagitoy tapno matay kano ti mikrobiona.

Magbabachoy ti awag kadagiti agsuksukain iti pagpag. Nakapanunot met dagiti dadduma nga aramiden a negosyo daytoy ket ilutoda dagiti mapagpagda sadanto ilako kadagiti kaarrubada. Dagiti nagkinnitan dagiti kustomer iti restaurant a tultulang ti baboy ken manok nga adda pay met bassit nabatbati a karnena ket mailuto nga adobo, caldereta wenno maikkan ti arina a breading ken maiprito kas fried chicken.

Ti pannangan ti pagpag ket saan a nasayaat iti salun-at ta amangan no adda maala ditoy a sakit wenno masabidongan ti mangan. Ngem ania ngay, kunada, igasanggasaten ngem ta matay a nakamulagat a nabisinan.

Masungbatan koma ti problema iti pangkabiagan no maituloy ti peace talks iti baet ti GRP ken NDFP ta ti matungtong ket ti Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER). Kas kinuna ni Fidel Agcaoili, chair ti NDFP peace panel, iti maysa nga interview, ti CASER “ti mangipatungpal iti pudno a reporma iti daga, mangidatag ti pundasion para iti nailian nga industrialisasion, mangisigurado iti proteksion iti aglawlaw ken nasirib a manangusar iti natural a kinabaknang, ken dadduma pay.”

Kaykayat ngata ti agdama a gobierno nga agmirmiraut la nga agnanayon ti gagangay nga umili a Pilipino? Uray ta isuda ket saan? # nordis.net