Magsasaka ng CV iginiit subsidyo sa mais at palay

Ni CITA MANAGUELOD

CAUAYAN CITY, Isabela — Iginiit ng mga lider magsasaka ng Danggayan dagiti Mannalon iti Isabela (Dagami) kay Gob. Faustino Dy sa dialogo noong Disyembre 1, 2017 sa Cauayan City ang pagbigay ng subsidyong dalawang piso sa presyo ng mais at palay direkta sa mga magsasaka at ng iba pang tulong tulad ng mechanical dryers na abot kaya ng mga magsasaka ang panggatong.

Dumausdos na ang karaniwang kita ng magsasaka sa P5/araw na lamang kada ektarya sa maisan at P111/araw sa taniman ng palay at kamoteng kahoy. Ipinakita ng mga magsasaka ang mahabang listahan ng mga biktima ng pagkasira ng ani dulot ng mahabang pag-ulan ng amihan.

“Pagpapatuloy ito ng kampanyang magsasaka ngayong panahon ng kalamidad na iginigiit natin sa lokal na gubyerno ang direktang pagbigay ng subsidyo sa presyo ng ating produkto imbes na idaan pa sa National Food Authority (NFA). Masyadong marami at mahirap ang mga rekisitos ng NFA at hindi namin kayang gumastos pa para maideliber ang aming mga produkto sa bodega ng NFA,” pahayag ni Elmerito Pagulayan, lider ng Dagami – San Mariano.

Kabilang sa mga rekisitos ng NFA ay ang moisture content, ang pagbili lang ng mga produktong “good” ang klasipikasyon at pagiging kasapi ng magsasaka na may account sa bangko at passbook. Target ng NFA sa 2017 na makabili ng 4.6M sako sa buong bansa pero 390,000 sako pa lang ang nabibili nito hanggang Nobyembre (8.5% ng target). Sa produksyon naman ng Isabela na 1,049,954 milyon toneladang (MT) mais at 1,068,275 MT palay na nagkakahalaga ng P31.9B at 0.03% lang ang kayang bilhin ng NFA sa ngayon.

Pumayag magbigay ang LGU Isabela ng P7 kada kilong subsidyo sa presyo ng mais at palay pero idadaan pa rin sa NFA. Dadagdagan ng P100M ang pondong pambili ng NFA na P10M lang. Inilahad ni Gob. Dy na isang dahilan ng pagbagsak ng presyo ng mais ay ang pag-import kamakailan ng napakaraming trigo mula India na napakababa ng taripa kaya bagsak ang presyo. Kalakhan ng trigo ay reject na inilalahok sa 50% ng animal feeds kaya ito ang mas gusto ng feed millers, imbes na mais. “Biktima kaming mga magsasaka ng todong liberalisasyon sa ating agrikultura. Walang proteksyong ibinibigay ang ating pamahalaan para sa aming maliliit na prodyuser ng pagkain,” ani Reynaldo Gameng, tagapangulo ng Dagami.

Nagkaroon ng krisis sa presyo ng mais noong 2009 na bumagsak sa P3/kilo kahit walang kalamidad at napakaganda ng ani dahil rin sa pag-import ng trigo na napakababa o halos wala ng taripa. Iginiit ng mga magsasaka na dapat bigyang proteksyon ng pamahalaan ang mga prodyuser ng pagkain, dahil ang pagkain ay batayang pangangailangan ng mamamayan. Isinaad ni Gob. Dy na laman ito ng kanyang privilege speech nang ilang beses sa Sangguniang Panlalawigan at iminumungkahi niyang maging batas ang pagkakaroon ng floor price ng mga pangunahing produktong magsasaka.

Sa sumunod na dialogo sa NFA sa Sangguniang Panlalawigan noong Disyembre 5, 2017, tumanggi ang NFA na alisin o bawasan ang sobrang dami at mahirap na rekisitos nito. Pumayag ang LGU Isabela na tutulong sa pagpapatupad ng NFA mobile buying stations sa mga bayan na inaanunsyo sa mga magsasaka. “Ang susi ay dapat sapat ang pondong pambili ng NFA para makapagdikta ito ng presyo. Ang kaya lang bilhin ng bawat byahe ng trailer truck ay produkto ng hanggang 16 na magsasaka lamang,” paliwanag ng NFA. Kayang-kayang higitan ng traders ang presyo ng NFA na P17 sa palay, P13 sa puting mais at P12.30 sa dilaw na mais na may dagdag na 20 sentimo kung idedeliber sa bodega ng NFA at 20 sentimo kung napatuyo. May P19.80/kilo na ang palaspas (halo-halong kalidad) na mais sa Bulacan ngayong Disyembre at hanggang P28 pa sa tagtuyot.

Nakipag-usap ang LGU Isabela sa iba pang kumpanya na gumagamit ng mais bilang hilaw na sangkap ng kanilang produkto tulad ng corn oil at cornstarch upang hindi malimita sa pagbenta ng mais sa BMEG (feeds) na may monopolyong kontrol ngayon dito. Sa kahilingan ng mga magsasaka para sa mechanical dryers, maglalaan ng P150M sa 2018 para sa pagbili ng mga dryers (de krudo at de-kuryente na may kapasidad na 12 tonelada) para sa mga kooperatiba o organisasyong magsasaka bilang pautang na walang interes.

Hiniling ng mga magsasaka ang pagtatayo ng mga kamalig para sa pagpapatuyo sa hangin (air drying) para hindi kailangang habulin ang init ng araw para maibilad ang mais lalo na sa panahon ng tag-ulan at La Niña. Naipaglaban ng mga magsasaka sa nakaraang dialogo sa San Mariano, Isabela na gawing anim na buwan ang taning ng kanilang pagbayad sa utang kaya may sapat na panahon sa pagpapatuyo ng mais. Pumayag ang LGU Isabela na magtayo ng mga kamalig na may katabing basketball court (upang bilaran ng mais at palay) sa mga baryo sa lupa ng gubyerno.

Dagdag na inialok ng LGU Isabela sa gipit na mga magsasaka ang seed subsidy na P10M para sa mga magsasaka ng mais; P10,000 para sa 10,000 pamilya ng maralitang magsasaka para sa pagtatayo ng sari-sari store, P320M para sa utang na walang interes para sa mga kooperatiba at gift packs para sa mga manggagawang bukid.