Magsasaka nagpiket sa DA ng Region 2

Ni RODERICK DERIC

www.nordis.net

TUGUEGARAO CITY — Naglunsad ng piket-dayalogo nitong Disyembre 11, ang mga magsasaka sa pangunguna ng DANGGAYAN-CV sa tanggapan ng Department of Agriculture (DA) Region 02.

Dinaluhan ito ng aabot sa 3,000 magsasaka mula sa ibat-ibang bayan ng Cagayan at Northern Isabela. Layunin ng naging pagkilos na igiit sa ahensya na mabigyan ng subsidyong binhi ang mga magsasakang nalugi at nasalanta ang kabuhayan dahil sa sunud-sunod na kalamidad.

Ang napakalakas na bagyong Lawin noong October 19, 2016 ay nagdulot ng matinding pinsala sa agrikultura sa rehiyon 2. Ang karamihan sa mga biktima ay mahihirap at dati nang baon sa utang na mga magsasaka, manggagawang bukid, at maralita sa komunidad. Karamihan sa mga nasalanta ay hindi pa lubos na naibabangon ang kanilang kabuhayan. Isang taon matapos ang bagyong Lawin, patuloy pa rin ang rehabilitasyon sa kabuhayan upang maibsan ang kagutuman ng pamilyang magsasaka.

Nito lamang wet cropping season ng 2017, muling nasalanta at nasiraan ng kanilang mga naani nang produkto ang mga magsasaka dahil sa mahabang pag-ulan. Naapektuhan nito ang kalidad ng produktong mais, palay at gulay. Bunga nito, bumagsak ang presyo ng produkto (P2 – P4/kg sa mais), matinding pagkalugi at pagkakabaon sa utang ang dulot nito sa magsasaka.

Nagkaroon ng maikling programa sa harap ng tanggapan ng DA Region 2, at malugod na tinanggap ang mga magsasaka sa loob ng pasilidad ng ahensya at nagkaroon ng pakikipagdayalogo ang pamunuan ng DA, sa pangunguna ni DA Regional Director Lorenzo Caranguian.

Sa dayalogo, inihayag ng mga lider magsasaka ang mga naging problema sa naging pamamahagi ng DA sa libreng binhi. Maraming magsasaka ang hindi nabigyan dahil na-politika sa barangay at sa munisipyo. IIlan lang ang napunta sa ibang barangay at pili pa ang nabigyan ng libreng binhi. Marami rin reklamo na hindi tumubo ang karamihan sa mga naipamahaging binhi ng ahensya.

Tugon ni Director Caranguian, magbibigay ng libreng binhi sa mga magsasakang nasiraan ng pananim na sisertipikahan ng kanilang barangay at dadaan ito sa proseso ng validation. Mayroon din umanong programa ang gobyerno na pagpapautang sa mga magsasaka na maaaring aplayan.

Ayon kay Isabelo Adviento ng DANGGAYAN, “malaking tulong ang subsidyong binhi upang kahit papaano ay mabawasan ang malaking gastos ng magsasaka sa produksyon”. Magkaroon din sana ng sustenidong programa ang gobyerno para sa mga magsasakang palagiang biktima ng kalamidad upang maibangon ang kanilang kabuhayan, aniya pa.

Kaugnay sa naging resulta ng dayalogo, pinangunahan ng DANGGAYAN-CV katuwang ang mga lider-magsasaka sa mga munisipalidad ang paglilikom ng pangalan ng mga magsasaka na hindi pa nakatanggap ng libreng binhi mula sa Department of Agriculture at naipasa sa ahensya ang masterlist na aabot sa 4,700 na pangalan ng mga magsasaka. Inaasahang marami pa ang mag-su-sumite ng pangalan ng mga magsasaka dahil sa hindi marami ang hindi nakaabot sa itinakdang araw ng pagpapasa sa ahensya ang iba pang masterlist mula sa iba’t-ibang lugar sa rehiyon ng Cagayan Valley. # nordis.net