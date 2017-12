Lider magsasaka ng Isabela, inaresto

Ni NATHANIEL FABIAN

www.nordis.net

SANTIAGO CITY — Isang buwan matapos ang tagumpay ng Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela (Dagami) sa dayalogo sa kumersyante-usurero, ang chairperson ng tsapter nito sa San Mariano, Elmerito Pagulayan, ay inaresto nitong Huwebes, Disyembre 19 sa salang ‘frustrated murder’.

Isa sa mga nanguna si Pagulayan sa pakikipagdayalogo sa 12 na kumersyante-usurero na nilahukan ng 700 magsasaka noong Nobyembre 11. Matagumpay ang dayalogo kung saan naibaba ang interes sa pautang, nai-alis ang pataw ng interes tuwing may kalamidad, at iba pa. Bukod dito, pangunahing sumusuporta ang nasabing grupo sa genuine land reform at tumututol sa Ilaguen Dam na balak ipatayo sa San Mariano.

Gabi nang siya ay inaresto ng Philipine National Police (PNP) San Mariano sa kanyang tahanan sa Barangay Gangalan, San Mariano at kasalukuyang naka-detine sa Provincial District Jail ng Ilagan City, Isabela.

Ipinaliwanag ng Karapatan Cagayan Valley hindi na bago ang pagsasampa ng estado ng mga gawa-gawang kaso laban sa hanay ng mga magsasaka at mamayan na handang isulong ang kanilang mga demokratikong karapatan. Ipinanawagan ng grupo na itigil ang pagsampa at ibasura ang mga gawa-gawang kaso sa mga lider-magsasaka at mamamayan.

Ang nasabing kaso ay noong 2014 pa isinampa, ngunit ngayon lamang inihain ang warrant of arrest ni Pagulayan. # nordis.net