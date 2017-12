Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Disyembre 31, 2017

ACROSS

2 ba, sa Laguna at Batangas

6 bibig ng basket o tapayan (Ilok)

13 tipo ng punong poplar (Eng)

15 ___ Dimaporo, yumaong warlord ng Lanao

16 tipikal na partner ni 60-Across

17 mala-insektong gumagawa ng sapot (Tag)

19 Latin (abbrev)

20 karwaheng 2 ang gulong at 1 kabayo (Eng)

21 dambuhalang ibon ng Australia

22 ipirmi (Eng)

23 higupin (Ilok)

25 lumipat sa gilid (Tag)

27 tatay namin (Ilok)

29 mantsa ng tinta (Eng)

30 Hey ____: sikat na kanta ng Beatles

31 Master in Business Administration (abbrev)

33 sa abot ng kaalaman ko (Eng abbrev)

36 salapi ng Japan

37 kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)

38 mga araw (Eng)

39 bayan sa Northern Samar karatig ng Catarman

40 ligo (Kankanaey)

41 kilala din bilang (Eng abbrev)

42 heneral (Eng abbrev)

43 bayan sa Bataan karatig ng Samal

44 mga lalaki (Eng)

45 pangunahing pagkaing-dagat (Tag)

47 24 ____ sa isang araw (Tag)

48 kuweba (Fr > Eng)

49 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Villanueva

52 pakay, misyon (Ilok)

54 literatura (abbrev)

55 mang-usisa nang husto (Eng)

56 huni ng uwak (Eng)

57 peluka (Eng)

58 sa Bibliya, ikatlong asawa ni haring David

60 tipikal na partner ni 16-Across

61 Much __ About Nothing: komedya ni Shakespeare

62 halos himatayin sa kilig (Eng)

63 manguha ng gulay (Ilok)

64 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada



DOWN

1 galit (Ilok)

2 dating pangalan ng Luneta

3 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)

4 malaking antelope ng timog Africa

5 bagamat (Eng)

7 bayan sa Ilocos Sur karatig ng Candon

8 batas, alituntunin (Ilok)

9 aspalto (Eng)

10 instrumento, sukatan (Eng)

11 lahat (Ilok)

12 bitbit na sisidlan (Eng)

14 kumain (Eng)

18 atomic mass unit (abbrev)

24 ang erya ng sirkulo ay 2_r

26 hawa (Ilok)

27 country code ng Azerbaijan

28 kawawa (Ilok)

31 bayan kung saan nalipol ang SAF 44

32 bahin, hatsing (Ilok)

33 bayan sa Ilocos Norte karatig ng Dumalneg

34 peke (Eng)

35 bayan sa Northern Samar karatig ng Catarman

39 sakyan na parang kabayo (Eng)

40 baryang salapi sa seremonyang kasal (Sp > Pil)

42 inabot, kinuha ng unat na kamay (Ilok)

43 maseremonyang talumpati (Eng)

46 country code ng United Arab Emirates

47 katutubong tribu sa Canada

48 country code ng Algeria

50 hari (Ilok)

51 telang gawa sa artipisyal na sinulid (Eng)

52 barkadahan (Eng)

53 wala (Ilok)

54 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila

56 pinaka-pakialamerong ahensya ng US (abbrev)

59 dating kolonya ng Portugal sa India #

Sungbat ti Disyembre 24, 2017