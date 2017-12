Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Disyembre 17, 2017

ACROSS

1 iligaw, lituhin (Ilok)

9 mainis, mayamot (Ilok)

15 populasyon (Eng)

16 nakatagilid, nakahilig (Eng)

17 alak mula sa butil ng anis (Eng)

18 kahawig ng lebadura (Eng)

19 magtakda (Eng)

20 pagpungos ng sanga’t dahon (Ilok)

21 ___desal, ___decoco, ___delimon atbp.

24 laki ng ani (Ilok)

26 kurutin o kagatin nang pino (Eng)

29 luwa-ang-mata sa tuwa (Eng)

31 angil, gaya ng huni ng asong galit (Eng)

32 mag-ama (Ilok)

34 bayan sa hilagang Palawan, kabilang ang Calamianes

36 sigla (Ilok)

37 ipwesto para gumana (Eng)

38 lupa namin (Ilok)

39 balwarteng bayan ng mga Marcos sa Ilocos Norte

40 mag-alaga ng halaman (Ilok)

43 katapat ng cathode (Eng)

44 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada

45 ika-9 na letra sa alpabetang Hebrew

46 idlip, saglit na tulog (Eng)

47 iwasan (Eng)

48 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)

49 syudad sa Negros Oriental karatig ng Tanjay

51 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

54 gunita, memorya (Tag)

57 aalisin, gagawing wala (Tag)

61 malalim at mahabang hiwa (Tag)

62 tikas, anyong marangal (Eng)

63 lugar-kapanganakan ni St. Francis

64 laganap na kaguluhan (Eng)

DOWN

1 iatras ang iskedyul sa ibang araw o oras (Tag)

2 sa banda roon (Eng)

3 kalagayan ng alipin (Tag)

4 taong bobo’t lampa (Eng slang)

5 sa bahagi ng bundok na protektado sa hangin (Eng)

6 unit na panukat sa konsumong kuryente

7 Alliance of Concerned Teachers (abbrev)

8 apelyido sa pagkapanganak (Fr > Eng)

9 ayos, galing (Ilok)

10 palaot (Eng)

11 bakod (Ilok)

12 hakbang sa sayaw na ballet (Fr)

13 langgam (Eng)

14 kulungan ng baboy (Eng)

20 rolyohan ng sinulid (Eng)

22 magpahinga (Ilok)

23 walang-tigil (Eng)

24 nagkakaisang-prenteng organisasyon ni Mandela (Eng abbrev)

25 maglakad sa dalawang ___

26 makati (Ilok)

27 gubyernong pinapamunuan ng imam (Eng)

28 miembro ng parokya (Eng)

30 halaga (Ilok)

31 gallon (abbrev)

32 gamot (Ilok)

33 sipag (Ilok)

35 kumpas (Eng)

38 bayan sa Capiz karatig ng Cuartero

40 mga bulalas ng pagkabigla (Eng)

41 proyektong nagpalaganap ng Linux (abbrev)

42 lalaki (Eng)

47 islang-bayan sa Sulu, karatig ng Lapak

49 kilalang isla at sentro ng turismo sa Indonesia

50 bulalas ng pagkadismaya (Eng)

51 nagpapasindak (Eng)

52 etnikong grupo sa Ilokos na kalapit ng mga Igorot

53 may mga pakpak (Eng)

54 kuha (Ilok)

55 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila

56 puwitan (Eng)

57 nagpakasal (Eng)

58 Muhammad ___, sikat na boksingero ng ika-20 siglo

59 at (Eng)

60 yelo (Eng) #

Sungbat ti Disyembre 3, 2017