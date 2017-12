Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Disyembre 3, 2017

ACROSS

1 mainis (Ilok)

7 bayan sa Surigao del Norte karatig ng Placer

14 makaskas, unti-unting mabakbak (Eng)

15 tradisyunal na asosasyon sa US para sa karapatang pantao (Eng abbrev)

16 pangunahing ahensya ng gubyernong US sa imbestigasyon (Eng abbrev)

17 pamilya ng mga halaman kabilang ang ginseng

18 ‘____ there, done that’: papunta ka pa lang, pabalik na ako (Eng)

19 gaod ng bangka (Eng)

20 bitin, di-sadyang abala (Tag)

21 liham (Tag)

22 diyosa ng Egypt dati, teroristang grupo ngayon

23 islang-bayan sa Samar

24 kabiserang bayan ng Zamboanga Sibugay

27 sukat sa bilis ng tunog

28 dalhin (Ilok)

29 sa baterya, katuwang ng cathode (Eng)

30 tumindig (Eng)

31 isda (Ilok)

32 handa (Ilok)

36 madamong kapatagan ng Argentina (Sp > Eng)

37 maigsi (Ilok)

38 atras, hakbang paurong (Ilok)

41 Lakay _____ Sinumlag, beteranong lider ng tribung Butbut

42 dalhin palapit (Ilok)

43 apoy (Ilok)

47 alalay (Tag)

48 pataba sa lupa (Sp > Pil)

49 salitang patanong gaya ng ‘ba’ (Tag var)

50 mag-isa (Eng)

51 pangunahing isla sa Batanes

52 gallon (Eng abbrev)

55 barkadahan (Eng)

56 paboritong prutas ng mga unggoy (Tag)

57 pagbayaran, tiisin (Eng)

58 kung gayon (Latin > Eng)

59 bayan sa Bulacan na may piesta sa pagbubuntis

60 mabait, mahinhin (Ilok)

61 probinsya sa Gitnang Luson na sumikat noong World War II

DOWN

1 kasing-lasa ng kamias, sampalok, hilaw na mangga atbp. (Tag)

2 yakap, yapos (Sp > Pil)

3 komon na wika ng mga bansang Arabo (Eng)

4 medyo maputla (Eng)

5 lagusan papasok sa tunel-minahan (Eng)

6 dagat (Eng)

7 tambakan (Ilok)

8 bansang-isla sa Norte Atlantiko

9 sinag ng liwanag (Eng)

10 babaeng kapatid ng magulang; tiyahin (Eng)

11 sasakyan daw ng mga alien? (Eng abbrev)

12 kasama (Kankanaey)

13 walang-pagod (Eng)

21 maliit na ilog (Tag)

23 diyan (Ilok)

24 nanay mo (Ilok)

25 rangya, ningning (Eng)

26 produkto ng pag-iisip (Eng)

29 bakod (Ilok)

30 sabit, bara (Eng)

32 salubungan ng dalawang ilog (Ilok)

33 talo (Ilok)

34 interes o sigla hal. sa pagkain (Sp > Pil)

35 sa tabi (Ilok)

36 bayan sa La Union karatig ng Rosario

38 bayan sa Cebu karatig ng Argao

39 bayan sa Negros Oriental karatig ng Mabinay

40 tawag sa batang babae (Tag)

43 hanging habagat (Ilok)

44 kulay-berdeng kalawang ng tanso (Lat > Eng)

45 bansa sa East Africa karatig ng Kenya

46 kabiserang syudad ng Burma

48 babala, hudyat ng panganib (Eng)

50 halik (Ilok)

51 baligtad ng Taas

53 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

54 palayaw nina Lynda, Marilyn, at Arlyn

56 hikbi, tangis (Eng) #



Sungbat ti Nobyembre 26, 2017