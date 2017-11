World Fisheries Day nirambakan dagiti mangngalap

Ni KYLE EDWARD FRANCISCO

SAN FERNANDO CITY, La Union — Kas paset ti panagrambak ti World Fisheries Day, inrussuat dagiti lider-mangngalap ti Ilocos babaen ti panangidaulo ti Timek ken Namnama ti Mangangalap ti maysa a tignay protesta. Naiyaramid daytoy iti rehiyunal nga opisina ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ditoy San Fernando, La Union idi Nobiembre 21. Nakipaset iti aktibidad ti nasurok 60 a lider manganngalap manipud ti uppat a probinsya ti Ilocos.

Nagpiket ken nagprograma ti grupo iti sango ti ahensia bayat ti pannakidiyalogo dagiti nadutokan a mangibagi manipud iti uppat a probinsia ti rehiyon. Insubmitar ti grupo ti maysa a deklarasion a mangkidkiddaw ti pannakaibasura dagiti linlinteg a nangiruangan ti pannakapribatisa ken panagbassit ti pagkalapanda.

Kangrunaan kadagiti nasao a linteg a konkontraenda ti Republic Act 10654 wenno ti amyenda ti National Fishery Code ken ti RA 8435 wenno Agriculture and Fishery Modernization Act. Kuna ti grupo a pabor kadagiti kompania ken dadakkel a commercial fishing vessels dagitoy a linteg ken kasilpona a programa.

Maysa kadagiti dinakamatda a problema a nagtaud kadagiti linteg ket ti panagsaknap dagiti aquaculture farms ken mariculture parks a nangpribatisa ti pagkalapan. Basar iti pablaak ti BFAR, dumanon a P1.2 milion inggana P2 milion ti kasapulan ti mangaramat kadagitoy tapno nasayod ti panagtaray ti produksion, a saan a kabaelan ti kaadduan a mangngalap.

Kasta met a kayatda a maisardeng ti implementasion dagiti marine protected areas ken dagiti proyekto kasilpo ti ekoturismo. Bininsa-binsa dagiti nagsao ti nagbalin nga epekto daytoy kas ti pannakapapanaw dagiti komunidad ti mangngalap ken pannakaipaidam kadakuada dagiti pagkalapan. Kiddawda nga imbes a maipakat ti ganganaet nga ideya ket maipaiman kadakuada ti panangbukel kadagiti annuroten ken pamuspusan iti panangsaluad ti pagkalapan. Nayonna pay a dinawatda ti nair-irut a panagbantay ti BFAR ken dagiti lokal a gobierno kadagiti commercial fishing vesels nga agkalkalap iti lakon ti municipal waters.

Impaganetget pay dagiti nagsao a kasapulan ti pudpudno a reporma iti pagkalapan tapno maisigurado ti panagnumar dagiti mangngalap manipud iti nabaknang a coastal resources. Mapagbalin daytoy no maikkan ti gobierno ti naananay ken umannatop a suporta a pinansial ken material dagiti babassit a mangalap.

Ti nasao nga aktibidad ket nagserbi a kulminasion ti serye dagiti konsusltasion kadagiti mangngalap ti Ilocos nga inaramid ti Ilocos Center for Research, Empowerment and Development (ICRED) babaen ti pannakitinnulong iti National Anti-poverty Commission (NAPC). Ti ICRED ket maysa nga institusion a mangipapaay kadagiti serbisio kas panagsukisok, proyekto a socio-ekonomiko ken treyning para iti panagsagana iti didigra kadagiti komunidad ti rehiyon. Bayat a ti NAPC ket maysa nga opisina iti babaen ti Office of the President ken agdama nga idadauluan ni dati a Gabriela Women’s Partylist Representative Liza Maza. # nordis.net