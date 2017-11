Mga biktima ng Bagyong Lawin, nagkamit ng tagumpay

Ni JHAMES PAREDES

www.nordis.net

TUGUEGARAO CITY — Muling nagkamit ng tagumpay ang libu-libong biktima ng bagyong Lawin nang kilalanin ng DSWD Central office at Region 02 ang kanilang mga kahilingan sa isang diyalogo na ginanap noong Nobyembre 20.

Sa araw ding iyon, muling nagdaos ng matagumpay at malaking kilos-protesta na nilahukan ng 8,000 mga biktima ng bagyong Lawin sa tanggapan ng DSWD Regional Office upang muling iparating ang kanilang mga hinaing at kahilingan. Isa rito ang pagkakaroon ng diyalogo kay DSWD Undersecretary Hope Hervilla na dumating sa araw ding iyon. Sa pangunguna ng Tulong Sulong CV, nanawagan silang pondohan ng ahensya ang Emergency Shelter Assistance o ESA.

Matatandaan na noong Oktubre 23, unang dumulog sa tanggapan ng DSWD Region 02 ang ilang mga nasalanta ng bagyong Lawin na matapos ng isang taon ay hindi pa nakatatanggap ng anumang ayuda mula sa gubyerno. Dahil sa pagkakaisang ito ng mga biktima, na kalakhan ay mahihirap na magsasaka mula Cagayan, Isabela at Quirino, nagbukas ang DSWD na muling magsumite ng mga dagdag na pangalan ng mga biktima ng bagyo sa pamamagitan ng Tulong Sulong na pinangunahan ng Anakpawis, Gabriela at MASAKBAYAN. Sa loob ng isang buwang pagproproseso, mahigit 21,000 na mga pangalan ng nasiraan ng bahay at sinalanta ng bagyong Lawin ang nakalap ng secretariat ng Tulong Sulong CV. Mula sa higit 12,000 na naipasa na noong Oktubre 30, may karagdagang higit 9,000 pa na humabol, patunay na marami pa ang biktima ng kalamidad na hindi pa nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD.

Sa pangkabuuan, mahigit 41,000 ang dagdag na naisumiteng pangalan ng mga biktima ng bagyo noong Nobyembre 21. Maliban sa isinumite ng Tulong Sulong, nagsumite rin ang mga LGU at iba pang grupo noong nalaman nilang muling tumatanggap ang DSWD ng mga aplikante mula sa paggigiit at pagkilos ng mga naturang progresibong organisasyon noong Oktubre 23.

Ang 8,000 na nagmartsa sa harap ng DSWD Region 02 nitong Nobyembre 20 ay nagmula sa 30 bayan ng Cagayan at Hilagang Isabela. Ito ay muling pinangunahan ng mga progresibong organisasyon sa rehiyon tulad ng Danggayan Cagayan Valley, Anakpawis Partylist, Gabriela Cagayan Valley, Masakbayan Cagayan Valley at Punganay.

Dahil sa papalakas at tuluy-tuloy na pagkilos ng mga biktima, nagbukas ang DSWD ng diyalogo sa mga kinatawan ng mga biktima. Binigyang panahon din ito nina USEC Hope Hervilla at DREAMB Assistant Director Carlos Padolina na mula pa sa DSWD Central Office. Sa ginanap na diyalogo at maging sa programa sa labas, ibinahagi ng mga nagsalita ang mga naging suliranin sa hindi pagkakakuha ng ESA. Matingkad na naging usapin ang di-pantay at ma-anomalyang validation at ang pamumulitika ng maraming mga opisyal ng barangay at munisipyo sa pamamahagi ng pondo para sa kalamidad. May mga nakatanggap ng tulong na hindi naman nasiraan ng bahay o kaya naman ay hindi naninirahan sa lugar na iyon pero taga-suporta ng mga opisyal ng barangay o munisipyo. Marami rin sa kanila ang dinadaanan lamang ng mga Municipal Link noong panahon ng validation.

Sa naganap na diyalogo, ipinaliwanag na dahil 99% ng pondo ng Emergency Shelter Cash Assitance Project (ESCAP) ay naipamahagi na nitong taon, kinakailangang humiling ng panibagong pondo mula sa Department of Budget and Management (DBM) na nangangailangang aprubahan ni Pangulong Duterte. Upang mapabilis ang proseso, ang pondo ay hindi na parte ng ESCAP, kundi isang panibagong pondo at iskemang katulad ng ginawa sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban.

Batay sa naging diyalogo, kinilala ng ahensya ang karapatan at katwiran ng mga biktima na mabigyan ng tulong. Upang ipakita ang sinseridad ng DSWD, nabuo ang Memorandum of Agreement (MOA) na pinirmahan ng kinatawan ng Tulong Sulong CV at DSWD noong Nobyembre 21. Nakasaad dito na iproproseso ng DSWD ang kahilingang dagdag na pondo mula sa DBM para sa mga biktima ng Lawin.

Upang matiyak na walang anomalyang magaganap sa validation kapag may pondo na, magiging bahagi ang mga coordinators ng Tulong Sulong sa validation. Ganoon ding makikipagugnayan ang DSWD sa mga opisyal ng LGU upang maisiguradong magbibigay sila ng certification sa mga biktima at makatulong din sila sa proseso ng validation. Hinikayat ni Usec Hervilla ang secretariat at coordinators ng Tulong Sulong CV na ipagpatuloy ang pag-oorganisa mula sa antas munisipyo hanggang sitio para sa mas madulas na daluyan ng impormasyon at koordinasyon. Aabutin diumano ng higit tatlong buwan ang re-validation, at nakikitang magsisimula ito sa maagang bahagi ng 2018.

Matapos ang diyalogo, nagsalita sa harapan ng mga biktima si USec Hervilla para ibahagi mismo ang kinalabasan ng pag-uusap. Pinagpugayan niya ang pagsisikap at pagsasakripisyo ng mga biktima ng kalamidad na lumahok sa kampanya at mga pagkilos. Ayon sa kanya, tama lamang na igiit ng mamamayan ang kanilang karapatan at hindi dapat sila natatakot dahil tama ang kanilang ipinaglalaban. Sa pamamagitan lamang nito, makakamit nila ang kanilang mga kahilingan.

Sa huli, pinasalamatan ni Isabelo Adviento, secretariat ng Tulong Sulong CV at tagapangulo ng Danggayan Cagayan Valley, ang mga hindi natakot lumahok sa pagkilos at sumamang igiit ang kanilang karapatan sa batayang serbisyong panlipunan.# nordis.net