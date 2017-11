Itigil ang pagkitil sa karapatan ng mamamayan

Ng TUMAKDER at APIT TAKO-ABRA (PR)

BANGUED, Abra — Ang mga mamamyan at KASTAN na organisasyong masa sa Abra ay seryosong nalalagay sa panganib ang buhay ng mga membro at mga leader dahil sa tuloy tuloy na kasinungalingan at pagdadawit ng militar sa pangunguna ni Lt.Col Baluga ng 24th Infantry Battalion na sila ay mga terorista.

Walang habas na paglalabas ng mga larawan ng mga indibidwal na pinaparatangang makakaliwa at rekruter ng NPA tulad nina Pastor Eugene at Anne na ipinapalabas sa facebook account ng 21st IB wildcat at sa lokal na estasyon ng radio na DZPA.

Ang mga paglabag sa karapatan ng mga taong inilalabas at pinapangalanan nila ay di pa napapatunayang nagkasala sa batas ay hinahatulan na sila. Sa paghahasik ng lagim ni Baluga sa probinsiya ng Abra ay nagbubunga ng di mailarawang takot upang di na ipatupad ang paggigiit ng karapatang pantao kasabwat ng miltar ang DZPA at mga lokal na mga pulitiko.

Direktang pinaratangan ng 24th IB si Sheryll Ann Aniwot na rekruter at inakusahang siya si Ka JUANA at isinunod si Pastor Eugine Antonio na binilugan ang ulo sa larawan habang tumutulong sa pagbibigay ng relief sa mga kasamang maralita na sinalanta ng bagyong Lawin at ang patuloy na pagbrodkas sa DZPA na ang KASTAN ay rekruter ng NPA na nagbunsod ng takot sa mga membro nito.

Ito ay sagad sa butong kasinungalingan ni Ltc. Baluga para mapabango ang kanyang pangalan at para magmukhang siya ay nagmamalasakit sa mga kabataan at kasabay nito ay ang malamyos niyang pangangampanya at pagrekluta sa mga ito na magCAFGU, lokal na Intel at pagrekluta bilang Army na siyang pangsangga at panlaban sa mga mamamayan na bumabalikwas dahil sa sobrang kahirapang dulot ng krisis na nagpapalugmok sa mga mahihirap nang mamamayan.

Maging sa mga paaralan ay nagtatawag ang pwersa ng 24th IB, PA ng PTA-parents and teacher Association meeting para sa anti-insurgency program nila at ang ipinpakita ay mga inaakusahan nilang NPA member na mga kabataan na wala naman katotohanan. Sa Malibcong National Agricultural High School direktang inakusahang suporter ng NPA ang mga teacher dahil sa di pagsaway sa mga kabataang estudyante sa pag-awit ng International habang ang mga ito ay nagjajaming o katuwaang nag-aawitan. Patuloy ang paghaharas at hinahanapan ng kaso ang 2 kabataang estudyante ng MNAHS na hinuli ng 24th IB PA sa daan Malibcong bombing nitong nkaraang Marso 16, 2017, nagbunsod ito ng trauma at takot sa buong komunidad at lalo sa mga kabataan.

Mariing Kinukundina ng Timpuyog dagiti Umili a Mannalon iti Abra para iti Karbengan iti Daga, Ekolohiya ken Rekurso-TUMAKDER ang patuloy na paghahasik ng lagim, paninira sa organisasyon ng mga mamamayan at patuloy na paglabag sa karapatang-tao na ginagawa ng 24th Infantry Battalion sa pangunguna ni Lt. Col. Baluga.

Itigil ang operasyong militar at martial law.