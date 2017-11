Ipagtagumpay ang tunay na reporma sa lupa — Danggayan

Ni DEO MONTESCLAROS

TUGUEGARAO CITY — Nagsama-sama ang 300 magsasaka, noong Oktubre 22-23, mula sa iba’t-ibang organisasyon at probinsya ng Cagayan Valley para ipagdiwang ang Linggo ng Magsasaka. Tangan ang panawagang “Agkaykaysa! Iballigi ti Pudno a Reporma Iti Daga!”

Naglunsad ng pangkulturang pagtatanghal ang Danggayan Cagayan Valley (Danggayan), rehiyunal na organisasyon ng magsasaka, at kilos-protesta sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of Environment and Natural Resources dito sa Tuguegarao City, probinsya ng Cagayan.

“Magiting at mapangahas ang paglaban nating mga magsasaka sa buong rehiyon. Naigiit ang karapatan sa 90 ektaryang lupang sakahan at tirahan sa Rizal, Cagayan na inaagaw ni Atty. Nelson Villaflor. Napatigil ang sapilitang paniningil ni Catral ng kabayaran sa lupa na mahigit 500 ektaryang pusisyon ng mga magsasaka sa Alcala,” ayon sa pahayag ng Danggayan para sa buwan ng magsasaka.

Kilos protesta sa DSWD

Nagtungo noong Oktubre 23 sa tanggapan ng DSWD sa Tuguegarao City ang mga magsasaka kasama ang mga biktima ng bagyong Lawin mula sa bayan ng San Pablo at Cabagan sa Isabela, at mula sa Amulung, Alcala, Baggao, Pamplona, Lallo, Tuao West at East, at Penablanca sa Cagayan.

Nagprotesta ang mga magsasaka para ilantad ang diumanong bigong pagpapatupad ng Emergency Shelter Cash Assistance Project o ESCAP at ang maanomalya at ‘di-patas na implementasyon ng nasabing proyekto.

“Sinabi ko na mag-validate sila (DSWD Region) sa bawat bahay [kasi] dati nang nag-validate ang organisasyon (Danggayan) sa mga biktima pero nung nag-validate ang rehiyon, imbes na madagdagan ang listahan ay nagbawas pa sila ng mga benepisyaryo,” pahayag ni Pacencia Mercado mula Baggao at tagapagsalita ng Agbaringkuas, organisasyon ng nasalanta ng bagyong Lawin.

Ayon din sa sa biktima na tumangging mapangalanan ay isang taon na ang lumipas ay hindi pa rin nila natatanggap ang tulong mula sa DSWD. Problemado rin diumano ang naging implementasyon dahil pinili ng opisyal ng barangay ang hindi naman “totally damaged” ang tirahan o kaya ang mga malalapit lang sa kanila.

Sa ginawang dayalogo sa pagitan ng mga lider-magsasaka at opisyal ng DSWD sa Tuguegarao ay magkakaroon ng revalidation katuwang ang mga organisasyon para tiyak na makakuha ng tulong ang lahat ng nasalanta.

“…naaramid ti umuna a validation. Gapu ta mapan kami idiay barbario ken munisipio siempre ka-coordinate mi dagitoy MSWD kas opisiales. Naaramid ti umuna a listahan ken naiproseso. Ti umuna a naibaba ti DSWD Central Office ket ti gatad P5,000. Adda pay napan idiay LGU, munisipio a nangibaga a saan kami pay naikkan ti kastoy. Isu a naaddaan ti second round ti validation…,” paliwanag ni Mercado.

Nakatakda sa Oktubre 30 ang pagsusumite sa DSWD Region 2 ng inisyal na listahan para sa muling pagproproseso ng ESCAP.

Piket sa DENR

Hindi nakaligtas sa protesta ang tanggapan ng DENR sa Tuguegarao City. Panawagan ng mga magsasaka na itigil ang pagpapalawak ng National Greening Program (NGP), Voluntary Offer to Sell (VOS), at mga land scams na diumano’y kinasasangkutan ng ahensya.

Ayon kay Alex Sibayan na isang Agta ng San Mariano sa Isabela na ang DENR ang dahilan kung bakit sila pinapaalis sa kanilang lupaing ninuno para bigyang daan ang pagpapatanim ng mga puno sa ilalim ng NGP.

Kinondena rin ng SAMANA mula sa Nueva Vizcaya ang pagkakatalaga kay dating heneral Roy Cimatu bilang kalihim ng ahensya dahil sa alegasyon ng korapsyon at pagiging protektor ng malalaking kumpanya ng logging at ang pagtatanggal niya ng restriksyon sa open-pit mining sa buong bansa.

“Nailantad, tinutulan at tinuligsa natin ang malawakang mga anomalya ng DAR, DENR, at ROD sa mga pagpapatitulo ng lupa at VOS. Patuloy na nilabanan natin ang mapaminsala at mapandambong na pagmimina ng OceanaGold, FCF Minerals sa Nueva Vizcaya at ng Golden Summit Mining Corp. sa Cordon at Dinapigue,” ayon sa pahayag ng Danggayan.

Bahagi ng pambansang lakbayan ng magsasaka

Tumungo ang magsasaka mula sa Cagayan Valley papuntang Maynila bilang pakikiisa sa Pambansang Lakbayan ng Magsasaka. Ibinandila ng mga magsasaka mula rehiyon ang kanilang mga panawagan, usapain, at paniningil sa mga bigong pangako ng rehimeng US-Duterte at kondenahin ang nagaganap na pamamaslang sa mga magsasaka sa buong Pilipinas.