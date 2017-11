Doble-bira ng NPA-BAMPIS laban sa AFP

Ni KATHLEEN T. OKUBO

BAGUIO CITY — Ayon sa isang press release na pinadala sa email sa local media, “Magkasunod na aksyon-militar ang inilunsad ng Antonio Licawen Command (ALC) – NPA BAMPIS sa mga tropa ng 81st Infantry Battalion (81st IB) at 71st Division Reconnaissance Company (71st DRC) sa kabundukan ng Saligid, Tubo, Abra, ala una ng hapon ng Nobyembre 12.

Nagresulta ang unang bira sa pagkasugat ng tatlong tropa ng militar. Bandang alas-dose kinabukasan, binira muli ng NPA ang dalawa namang helicopter na maghahatid ng suplay sa mga militar sa kabundukan ng Tabbak.

“Mahigit isang linggo nang ginagalugad ng laking batalyong tropa 81st IB at 71st DRC ang Besao (MP), Tubo (Abra) at Quirino (Ilocos Sur). Nauna nang inoperasyon naman ang bayan ng Quirino, Ilocos Sur mula pa noong September 2017,” ani Salaknib Monteverde, tagapagsalita ng NPA BAMPIS.

“Ang mga nabanggit na aksyong militar, kasama ang naunang pagbira sa mga ipinakat ng 81st IB na Community Support Program Team (CSPT) sa Patungcaleo at Patiacan, Quirino, Ilocos Sur noong October ay tugon ng NPA-BAMPIS sa todo-largang gera na ikinasa ng rehimeng US-Duterte laban sa rebolusyonaryong kilusan,” dagdag ni Monteverde.

“Hindi nasisindak ang NPA at ang buong rebolusyonaryong kilusan sa deklarasyon ng pasista at papet na rehimen ni Duterte na “pupulbusin” nito ang NPA bago magtapos ang taong 2018. Ang todo-largang gera laban sa rebolusyonaryong kilusan ay nangangahulugan lamang ng higit na pagdami ng mga paglabag sa karapatang tao at pang-aabuso sa mga sibilyan. Walang ibang dapat gawin kundi ang paigtingin ang pakikidigmang gerilya at mga pakikibakang masa,” pagtatapos ni Monteverde.

Ang NPA BAMPIS ay ang yunit ng NPA sa quadriboundary ng Benguet, Abra, Mountain Province at Ilocos Sur.