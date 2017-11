Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Nobyembre 12, 2017

ACROSS

1 sumandok ng kanin (Ilok)

5 pagtanggi, pagbaliktad (Eng)

14 ibulgar, itsismis (Eng)

15 magbigay ng donasyon (Eng)

16 alam (Ilok)

17 singil sa bawat oras o yunit ng patrabaho (Eng)

18 hingal, mabilis na paghinga (Ilok)

19 itulak, sulsulan (Eng)

20 pangbawas sa sakit (Eng)

22 ____ Karenina, sa nobela ni Tolstoy

23 magbayad sa kasalanan (Eng)

24 hukbo ng GRP (abbrev)

26 isa sa pinakaunang sibilisasyon sa mundo

29 ilog sa Rusya na pinaghalawan ni Lenin sa alyas nya

30 bayan sa Abra karatig ng Tubo

33 internasyunal na ahensya sa paggawa (Eng abbrev)

35 50 sentimos (Ilok)

37 pirmahan (Tag)

40 humingal (Ilok)

41 Silangan (Eng)

42 idawit sa mga buhol-buhol (Eng)

43 ______ Code: kodigo legal sa sinaunang Sanskrit

45 “We ___ the world”

46 namatay (Eng)

47 humingal (Eng)

50 baba ng temperatura (Tag)

52 pula (Eng)

54 islang matinding tinamaan ng bagyong Yolanda

56 sandata (Ilok)

59 bayan sa Surigao del Sur karatig ng Claver

63 bayan sa Siquijor

64 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Naawan

66 dakip (Tag)

67 makasaysayang ilog bago naging makeup

68 nakatago (Eng)

69 tambang (Ilok)

70 paglalantad, pagbubunyag (Eng)

71 malilim, nakatago sa mga anino (Eng)

DOWN

1 bayan sa Occidental Mindoro (3 salita)

2 bayan sa Sarangani karatig ng Malapatan

3 katas ng niyog (Tag)

4 tela, paghabi ng tela (Ilok)

5 bayan sa Sorsogon karatig ng Pio Duran

6 makina ng sasakyan (Eng)

7 papausbong (Eng)

8 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)

9 pagsusunog ng koral kaugnay ng paggawa ng apog (Ilok)

10 bayang-isla sa Samar

11 selos, panibugho (Ilok)

12 bansa sa Middle East

13 _____ point: lugar ng pagpihit tungo sa panibago (Eng)

15 kabiserang bayan ng Camarines Norte

21 ___ Jose Rizal: sinaunang titulo ng paggalang (Tag)

25 mga bandila (Eng)

27 nandilat, mabalasik na tumitig (Eng)

28 babaeng nagyo-yoga

31 propeta sa Biblya

32 mula ______ hanggang Jolo: bayan sa Cagayan

34 palayaw ni Gen. dela Rosa ng PNP

35 kung mamarapatin (Tag)

36 katayuan ng pagka-ilegal (Eng)

38 itakda, ilinaw (Eng)

39 sa baterya, ang positibong dulo (Eng)

44 calcium carbonate (Eng)

48 gawing malinis at maayos (Eng)

49 pinunong kilos-hari (Eng)

50 ___ Salonga, kilalang mang-aawit

51 Pepe and _____: mga karakter sa mga lumang libro sa Grade 1

53 ramientang pambutas sa bakal, kahoy atbp. (Eng)

55 takbo ng kabayo (Eng)

57 nagbigay (Eng)

58 hilagang sanga ng Black Sea

60 ____: hari ng Iran bago 1979 Revolution

61 bansang pinakamatagal na inaway ng US sa Latin Amerika

62 bakod (Ilok)

65 Vietnam, para sa mga beteranong Kano # nordis.net