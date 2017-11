Apat na bilangong pulitikal sa Nueva Vizcaya, nakalaya

Ni DEO MONTESCLAROS

www.nordis.net

SANTIAGO CITY, Isabela — Nakalaya ang apat (4) sa limang (5) bilanggong pulitikal na tinaguriang KASIBU5 sa Nueva Vizcaya noong ika-13 ng Nobyembre 2017. Ibinasura ng prosekusyon ang gawa-gawang kasong Illegal Possession of Explosives at Ammunitions na isinampa ng PNP Bambang laban sa apat na bilanggo dahil sa “insufficiency of evidence to establish probable cause” ayon sa resolusyon mula sa Office of the Provincial Prosecution.

Ayon sa pahayag ng Karapatan Cagayan Valley sa kanilang Facebook post na bunga ng sama-samang pagkilos ng mga organisasyon at tagasuporta, at pagpapakatatag ng kanilang pamilya ang dahilan ng paglaya ng apat na bilanggong pulitikal.

“Patunay ito na hindi magtatagumpay ang anumang panggigipit ng rehimeng US-Duterte, katuwang ang pulis at militar, sa mga lumalabang mamamayan para sa kalikasan at kabuhayan,” paliwanag ng Karapatan.

Mananatiling nakakulong si Vicente Ollagon, isa sa KASIBU 5, dahil sa “probable cause” na siya ay lumabag sa isinampang kaso ng mga pulis sa kanila. Ayon sa resolusyon ay maaaring may kinalaman si Ollagon sa mga paglabag sa section 26 ng RA 10591 o Illegal Possession of Ammunitions at section 2 ng RA 9651 o Illegal Possession of Explosives.

“Tuloy-tuloy ang kampanya ng Karapatan, kasama ang iba’t-ibang organisasyong pang-kalikasan at tagasuporta para palayain ang natitirang bilanggong pulitikal ng KASIBU 5 at iba pang nakakulong dahil sa kanilang prinsipyo at paninindigan. Kailangan din managot ng pulis na nagsampa ng gawa-gawang kaso dahil sa perwisyong naidulot nito sa buhay ng mga biktima ng gawa-gawang kaso,” pagtatapos ng Karaptan. # nordis.net