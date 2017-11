12,000 biktima ng Bagyong Lawin, nagreklamo

Nina JHAMES PAREDES at DEO MONTESCLAROS

TUGUEGARAO CITY — Nagsumite ng petisyon upang makatangap ng Emergency Shelter Cash Assistance Project (ESCAP) at/o Emergency Shelter Assistance (ESA) ang higit 12,000 biktima ng Bagyong Lawin sa regional office ng Department of Social Welfare and Development – Regional Office (DSWD).

Pinangunahan ng Tulong, Sulong Cagayan Valley, kasama ang mga progresibong organisasyon tulad ng Danggayan Cagayan Valley, Gabriela, Masakbayan, Anakpawis Partylist, at mga coordinator mula barangay at munisipyo, ang dayalogo sa direktor at department heads ng nasabing ahensya.

Ayon kay Jane Ruiz ng Gabriela Cagayan, “Masalimuot ang naging usapan sa pagitan ng DSWD Region 2 at mga lider-magsasaka. Ang mga kinuha na listahan mula sa Tulong, Sulong CV ay ibeberepika pa sa rekord ng DSWD kung ang mga ito ay totoong mga hindi pa nakakuha ng ESCAP/ESA. Ang pondo para dito ay ire-request pa ng DSWD region sa kanilang central office kung may makukuha ang mga nagpalista. Sinabi nilang maghintay lang.”

Iginigiit ng mga biktima ng kalamidad ang kanilang karapatang makatanggap ng Emergency Shelter Cash Assistance Project (ESCAP) at/o Emergency Shelter Assistance (ESA). Ito ang P1.26 bilyon pondong laan ng pamahalaan para sa ayuda sa mga mamamayang nasira ang bahay dahil sa Bagyong Lawin noong Oktubre 2016. Ayon sa ulat ng DSWD ay 142,630 ang kabuoang bilang ng nasalantang bahay sa probinsya pa lamang ng Cagayan habang 23,105 na bahay sa syudad ng Tuguegarao at 62,332 sa probinsya ng Isabela. Sa dayalogo noong Oktubre 22 sa opisina ng DSWD dito, idineklara nila na 85% na ang nabigyan na ng tulong.

Sa dokumentasyon ng datos ng Tulong, Sulong Cagayan Valley, pinabulaanan ng kanilang hinaing ang inilabas na datos ng DSWD. “Marami ang hindi pa nabibigyan ng ESCAP/ESA sa kadahilanang hindi naging mahusay at matiyaga ang mga tauhan ng DSWD sa pag-validate ng mga nasirang bahay. Kahit pa man nabigyan ng Green Card ang mga biktima na mismong inisyu ng DSWD, hindi pa rin sila napamahagian ng calamity fund. Matingkad din ang kasong dinadaanan lamang ang kanilang mga bahay. Sa ibang mga barangay, pinipili ng mga kapitan ang mga kaalyado at kamag-anak bilang tanging benepisyaryo ng pondo kahit ‘di hamak na mas marami pang ibang nasalanta,” ayon sa pahayag ng Tulong, Sulong Cagayan Valley.

“Hindi kami nakatanggap ng cash assistance mula sa DSWD. Vinalidate ang aming nasirang bahay pero hindi daw pwede kasi main body lang daw dapat. Yun ang sabi ng nagvalidate. Nawasak buong kusina namin at natangay ang ilang bubong at maging ang dingding na bulo. Unfair kasi dahil nakita nilang nasira ang aming bahay. Wala silang naibigay ni kusing man lang. Samantala ang mga hindi nasiraan at concrete ang bahay ang nakatanggap ng pera,” ayon kay Marconi Gebania, Tulong, Sulong coordinator sa bayan ng Tuao West sa Cagayan

“Kung sakaling maaprubahan ang pondo nito, magkakaroon ng re-evaluation sa mga nakalista. Ang mga mag-eevaluate ay magmumula sa regional office ng DSWD, MSWD, barangay council, municipal at barangay coordinator at mula sa Tulong, Sulong Cagayan Valley,” pagkakatop ni Ruiz. # nordis.net