Women’s Front: Binnadang keynote

By INNABUYOG

www.nordis.net

Innabuyog is publishing the keynote address during the Binnadang assembly last September30, 2017 at the Multipurpose Building, Bontoc, Mountain Province. The keynote speaker was Joanna K. Cariño of the Cordillera People’s Alliance Advisory Council and chairperson of Samahan ng mga Ex-Detainee Laban sa Detensyon at Aresto (SELDA-Northern Luzon). — Ed

Naimbag nga aldaw kadatayo amin. Maragsakan tayo ti pannaka-urnong manen ti babbai ti Mountain Province ti ika-sangapulo ken dua nga Asembleya ti Binnadang. Maragsakan tayo unay nga mangkita kadagiti lider babbai aggapo iti probprobinsya nga umay maki-pammadayaw ken ni Mother Petra Macliing.

Kas makuna ti nagan mismo ti organisasyon tayo, importante launay ti binnadang, innabuyog, wenno ti kolektibo nga panagtignay ken pagtitinnulungan dagiti babbai.

Adda dagiti nasken nga papel wenno rebbengen ti babbai iti gimong:

Datayo nga babbai ti aganak, isunga igem tayo nga babbai ti pannaka-itultuloy ti puli.

Bilang ina, datayo ti kangrunaan nga agtaraken ken agpadakkel dagiti ububbing. Ket importante launay nga maikan da ti rumbeng nga oryentasyon ken treyning tapno dumakkel da kas responsable nga miembro iti ili.

Kadagiti nainsigudan nga komunidad kas ditoy Kordilyera, dakkel ti papel ti babbai iti agrikultura ken kabuklan nga produksyon. Napipigsa ti babbai ditoy kabanbantayan ta kasapulan tayo nga mabiag iti narigat nga environment. Kadagiti tradisyunal nga warrior society, ti babbai ti mabati nga mangkita ti trabaho ti talon ken uma nu adda tribal war ken mapan makigubat dagiti mengor nga lallaki.

Ditoy Montañosa, dagiti nainsigudan nga sistema sosyo-pulitikal, kas iti ator ken dap-ay ket domdominaren dagiti lallaki. Ngem, adda latta ti pamuspusan nu kasano nga maipakaammo ti panagbuya ken makuna ti babbai nga mannakem.

Ti kinaagpayso na, kaya tayo nga babbai nga aramiden nu enya man ti kaya nga aramiden ti lallaki, basta adda ti determinasyon, gaget ken tured. Haan aya? Women can do whatever men can, with determination, industriousness and daring.

Haan tayo nga mamati iti pyudal ken burges nga panagbuya nga iti babbai ket nakapsot, isunga para trabaho ti balay laeng, wenno pagrausan ti lallaki laeng. We do not agree with the feudal view of women as the weaker sex, good for housework only, or with the bourgeois view of women as commodities, or as sex objects for the male.

Iti agdama nga panawen, iti sango ti kinarigat ti biag, kasapulan nga agtrabaho pareho ti lallaki ken babbai para adda ti umanay nga mateggedan para mabiag ti pamilya. Ti kinaagpayso na, makita tayon dagiti babbai nga Igorot uray kadagiti pagteggedan nga panlallaki laeng idi damo, kas iti road construction, taxi driver, pastor, kdpy. Addun nga babbai ti simrek iti pannaka-soldado, iti sinumbangir nga army – iti AFP ken ti NPA. Adda dan babbai nga piloto, Obispo, nuclear scientist, kdpy.

Panggep tayo nga maikan bileg, wenno ma-empower, datayo nga babbai tapno dakdakkel ti maaramidan tayo para iti panagbalbaliw ti bulok a sistema. Ditoy nga panggep, pagsarmingan tayo ti biag ni Mother Petra Macliing nga maikan pammadayaw itatta nga aldaw.

Go out of the box. Dare to go against the tide.

Ni Mother Petra ket haan nga nagpakulong nu enya ti tradisyunal nga panagbuya ti gimong iti babbai. Nabalo nga nasapa, inkarigatan na nga padakelen ken paiskwilaen dagiti pito nga annak na nga babai. Nagbisnes isuna mainayon ti panagtalon na. Ket uray nu haan nga makabasa ken agsurat ket naadal na nu kasano nga kumita. Malagip ko nga idi baketen ket nag-enrol pay isuna ti adult literacy ken numeracy tapno ma-improve ti kaamuan na.

Uray nu single parent isuna iti pito nga babbai, haan laeng nga pamilya ti pinanunot na. Insakit na ti ili na nga Mainit. Pinadas na nga agbirok ti proyekto nga pag-imbagan dagiti mannalon. Ken idi umay ti makadadael nga minas, indauluan na dagiti babbai nga mangipagel ti panagserrek daytoy.

Nalawlawa pay ngem ili ti pakadanagan na. Aktibo isuna ti oposisyon laban ti panangitakder ti Chico dams ken Cellophil Resources Corporation. Adda isuna kadagiti bodong conferences nga magbukel ti nairut nga panagkaykaysa kadagiti maseknan nga umili. Malagip ko nga idi naitransporma ti Kalinga-Bontoc Peace Pact Holders Association iti Cordillera Bodong Association idi 1985, adda litrato nga isuna ti kakaisuna nga babai kadagiti papangat ken panglakayen. Ket nu kaya ti lalaki, apay kuma gamin nga maiparit ti babai?

Idi naibangon ti Cordillera People’s Alliance idi 1984-85, maysa ni Mother Petra nga nagbukel iti panrehiyon nga konseho ti CPA. Nagserbi isuna kas maysa nga lider ti panrehiyon nga alyansa ti nabayag nga panawen. Adda isuna kadagiti Cordillera Day kdpy nga aktibidades ti CPA. Silulukat ti balay na para kadagiti adu nga dumagas aggapu ti probinsya ken syudad. Nakapagbyahe pay isuna ti ballasiw-taaw, kadagiti kakailian tayo nga OFW idiay Hongkong ken Canada. Adda pay naawat na nga international awards.

Adu ti haan ko malipatan nga experiences ti nagkuyugan mi kenni Mother Petra iti CPA. Malagip ko nga kanayon na nga isingir kenyak, i-announce na pay ti programa, nga apay gamin nga haanak kanu nag-asawa ken naganak tapno adda ti mangtawid kuma kanu (in the words of Mother Petra) ti kinalaing ken gaget ko tapno agtultuloy ti tignayan. Ket didiay met a ti “going-out-of-the-box” ko, nga haanak nga nagpakulong iti ekspektaren ti gimong nga ti papel ti babai ket agasawa ken aganak. Ket apay kuma nu kinayat ko ang agkonsentra kas aktibista ti trabaho tayo nga panagbalbaliw iti gimong, bay-amon ti asawa ken anak? Haan aya, Mother Petra? # nordis.net

Maituloy inton sumaruno a lawas