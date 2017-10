Tigil-pasada sa CV, matagumpay

Ni PAU SAGALONGOS

SANTIAGO CITY — Nagwelga ang 335 na drayber ng pampasaherong jeep sa Cagayan Valley bilang pakikiisa sa pambansang tigil-pasada noong ika-16-17 ng Oktubre laban sa jeepney phaseout at pagkontrol ng mga monopolyong korporasyon sa pampublikong transportasyon.

Pinangunahan ito ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) – Cagayan Valley at No to Jeepney Phase Out Coalition – Isabela.

Paralisado ng 100% ang mga ruta ng jeep na Santiago City, Isabela – Solano, Nueva Vizcaya, Junction Luna, Abulog, Cagayan – Flora at Pudtol/Apayao at Sanchez Mira – Junction Luna, Cagayan.

Lumahok din ang 70% ng mga pampasadang jeep sa byaheng Claveria – Sanchez Mira, Cagayan at 50% ng mga pampasadang jeep sa San Mariano – Cauayan City at Alfonsolista, Ifugao – Santiago City sa unang araw ng welga. Sumuporta naman sa pagkilos ang CAFJODA at FEJODANLI, mga pederasyon ng mga jeepney operator-drayber sa Cagayan at Isabela sa pamamahagi ng mga polyeto at primer laban sa planong ito ng Department of Transportation (DOTr) at pagkabit ng mga poster at streamer sa mga sasakyan at terminal. Nagpatuloy ang tigil-pasada ng mga jeepney sa ikalawang araw ng welga sa Abulog, Cagayan, byaheng Alfonsolista – Santiago City at pati sa byaheng Cabarroguiz – Santiago City.

Ayon sa pahayag ng Piston-CV, sa planong modernisasyon, ipinagpupumilit ng DOTr na palitan ang mga jeep ng mga electric, solar-powered, Beep Jeeps at EURO 4 units na nagkakahalaga ng P1.5 milyon at huhulugan ng P27,000 kada buwan ng mga operator. Sinasabing napakabigat nito at hindi kakayanin ng mga operator na karamihan ay tig-isang jeep lamang ang pag-aari. Halos P15,000 lamang ang naiipong boundary ng mga operator kada buwan na di pa nga nabawas ang sariling kita niya rito. Pinangangakuan ng regular na sahod ang mga driver kung maabot nila ang imposibleng maabot na P3,500 kota araw-araw at kung papasa sila sa mas mabibigat na pamantayan ng korporasyon bilang manggagawa.

“Pekeng modernisasyon ang programang ito ng DOTr, na walang ibang pakay kundi ang agawin ng malalaking korporasyon sa maliliit na operator sa jeep, UV express at maging mga tricycle ang operasyon ng pampasadang mga sasakyan,” ani Emil Dagdag, provincial coordinator ng Piston – CV sa Isabela.

“Sa Omnibus Franchising Guidelines, sisimulan na ang panggigipit sa maliliit na operator, ipasusurender ang mga prangkisa, lilimitahan ang bibigyan ng bagong prangkisa, ipipilit ang pagbili ng bagong sasakyan na e-jeep atbp, lilimitahan ang mga ruta at pinakamababa ay 10 jeep ang kailangang bilhin ng bawat operator (P15M)”, dagdag niya.

Dahil malalaking dayuhang kumpanyang Toyota, Mitsubishi, Chrysler at Nissan ang magbebenta ng sasakyan at malalaking lokal na negosyante tulad nila Ayala at Pangilinan na balak humawak sa mga fleet management corporations ang kokontrol na sa pampublikong transportasyon, tiyak ang walang kontrol at sunud-sunod na pagtaas ng pamasahe.

“Hangga’t hindi inaatras ang ganitong makadayuhang neoliberal na programa sa transportasyon – ang pekeng modernisasyon at phase out ng kabuhayan ng mga maralita, tuloy pa rin ang militanteng paglaban dito ng mga drayber, operator kasama ang dumaraming mamamayan,” pagwawakas ni Emil Dagdag. # nordis.net