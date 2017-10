Statements: Ibutaktak ti kinaulbod ken panagtraydor ti NTA ken ti presidente ti NAFTAC

By SOLIDATIRY OF PEASANTS AGAINST EXPLOITATION

www.nordis.net

Nairut a konkondenaren ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) ti nalimed a panangisayangkat ti negosasyon para iti floor price ti tabako iti tawen 2018-2019. Saan pulos nga inpakaamo ti National Tobacco Administration (NTA) ken iti National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives (NAFTAC) kadakami a mangibagi kadagiti mannalon a nakipaset iti National Tobacco Tripartite Consultative Conference (NTTCC) idi Setyembre 6 idiay Quezon City.

Saan a natuloy ti negosasyon iti baro a floor price gapu ta saan kami nga immannugot iti kayat dagiti trading centers ken kompanya a panangibaba ti floor price. Kalpasan iti suspensyon ti NTTCC, immannamong kami nga immatendar nga iayaramid daytoy intun umuna a lawas ti Oktubre 2017. Ngem iti laksid ti daytoy a tuntungan, inyaramid ti NTA ken NAFTAC ti negosasyon iti likodanmi.

Ipakpakita daytoy a pasamak a saan a rumbeng a talken dagiti mannalon ti tabako ti administrador ti NTA a ni Dr. Robert Seares ken ni NAFTAC President Mario Cabasal. Nakikumplot ti NTA kenni Cabasal kadagiti trading centers ken kompanya tapno ibabada pay iti abereyds nga P1.75 ti P16.00 a nayon iti floor price para iti tabako a Virginia. Saanda laeng a kontra-mannalon nu diket traydor iti sinapataanda a rebbengen a protektaranda dakami a mannalon.

Pinaneknekan pay daytoy nga inaramid ti NTA ken NAFTAC a ti NTTCC ket maysa a moro-moro. Ususaren daytoy ti NTA kakumplot ti NAFTAC, PATDA ken kompanya ti tabako tapno pagparangen nga adda ti partisipasyonmi mannalon iti panangikeddeng ti floor price ken ipilit kadakami ti nakababbaba a presyo.

Nababa payen ti P16.00 a kadawatan nu ikumpra iti nainkalintegan a presyo ti tabako a Virginia a P128.00 kada kilo a kidkidawen ti STOP Exploitation. Ngem iti bangirna, ipaidam latta daytoy dagiti komersyante ken kompanya tapno mapadakkelda pay ti maganansyada.

Kasilpo ti nasao a kiddaw ti pannaikkat ti klasipikasyon iti produktomi a tabako. Ti sistema ti grading ti kangrunaan nga ususraen dagiti trading centers ken kompanya tapno switiken ken gundawayanda kami a mannalon iti usto a presyo ti produktomi.

Nayon pay, insulto kadakami a mannalon ti kinuna ni Cabasal. Kinuna ti traydor a president ti NAFTAC a napnek kami kano iti P1.00 inggana P3.00 a nayon iti floor price. Daytoy ket aglaplapusanan a kinaulbod!

Kasano a mapnek kami iti nakabasbassit a nainayon nu iti tinawen-tawen keta adu kanyami ti maluglugi ken nababa iti mapastrekna gapu ti nakababbaba a presyo ti tabako. Iti mismo rekord ti NTA ket bimmaba ti P5,500 ti neto a ganansya dagiti mannalon idi 2015-2016 kumpara idi 2014-2015.

Iti panangtrraydor kanyatayo ti NTA ken NAFTAC, adadda a rumbeng a petpetan tayo ti sangsangkamaysa ken militante a panagtignay tapno irupir ti nainkalintegan a presyo ti tabako ken dadduma pay a karbengan. Saan a ti moro-moro a NTTCC ti mapangngeddeng. Ipantayo iti mismo ruangan ti NTA ken trading centers ti laban. Ibutaktak tayo ti pudpudno a galad ti NTA ken ni Cabasal kadagiti mannalon tapno nairirut a mareppet tayo ti panagkaykaysa laban ti kinatraydor ken panangsingir kanyada. # nordis.net