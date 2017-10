Naitatag organisasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Sur

Ni NIÑO OCONER

www.nordis.net

CANDON CITY, Ilocos Sur — Matagumpay na naitatag ang pampubrinsyang organisasyon ng mga magsasaka sa Ilocos Sur nitong nakaraang Oktubre 23, 2017 sa Stay Lite Hotel sa Siyudad ng Candon, Ilocos Sur. Pinangalanan ito ng Sanggir ken Urnos dagiti Mannalon ti Probinsya ti Ilocos Sur (Sumapi) at binubuo ng mga magsasaka na nagmula sa iba’t ibang bayan sa buong lalawigan.

Naging laman ng programa ng araw na ito ang talakayan sa pambansa at pangrehiyong kalagayan na ibinahagi ni Antonino Pugyao ng Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop Exploitation). Ayon kay Pugyao, ang nagpapatuloy na paghihirap ng mga magsasaka sa buong bansa lalo na sa probinsya ng Ilocos Sur ang mapagpasyang salik upang itatag ang Sumapi.

Dagdag pa ni Pugyao, ang Sumapi, kasama ang Stop Exploitation, ang organisasyong masasandigan ng mga magsasaka sa probinsya lalo at nagpapatuloy ang pangungurakot sa pondo ng tabako, kawalan ng maayos na serbisyong patubig, pamamayagpag ng mga usurer, pananatili ng mga hacienda, at kawalan ng sapat na tulong ng nasyunal at lokal na pamahalaan. Si Pugyao ang panrehiyong tagapangulo ng Stop Exploitation.

Bago pormal na nagtalaga ang Sumapi ng kanilang mga opisyales, inilatag muna ng kalihiman nito sa mga delegado ang pangkabuuang programa ng pagkilos ng organisasyon para sa taong 2017-2019. Nilalaman nito ang kanilang plano sa edukasyon, organisasyon, at kampanya ng mga magsasaka sa Ilocos Sur. Pormal din nilang pinagtibay ang pagsali ng Sumapi sa Stop Exploitation bilang kanyang pampubrinsyang organisasyon sa Ilocos Sur.

Itinalaga bilang pansamantalang pamunuan ng Sumapi sina Meliton Ibus mula Sta. Maria, Dolores Haduca mula Sta. Lucia, at Evelyn Villegas mula Cabugao. Sasamahan sila ni Zaldy Alfiler at Patrick Canaway mula sa kalihiman ng Sumapi. Pinagkaisahan din ng pamunuang ito at ng lahat ng delegados ang pagpipinal at pag-apruba sa konstitusyon at programa nito. Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng 79 katao na mula sa iba’t ibang bayan ng Ilocos Sur. # nordis.net