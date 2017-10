Naipablaak 2nd batch a listaan ti ML claimants

Ni BRENDA S. DACPANO

BAGUIO CITY — Impablaak ti Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) ti maikadua a parsial a listaan ti Martial Law claimants (2,035) iti website ken facebook-da ken iti dua a diario idi Setiembre 21, 28 ken intono Oktubre 5, 2017.

Nailanad iti pablaakda, “Pursuant to HRVCB Resolution No. 15-2017, the Human Rights Victims’ Claims Board approved the release of partial monetary reparation to the second set of eligible claimants consisting of conclusively presumed victims and new applicants.” [Segun iti HRVCB Resolution No. 15-2017, inaprubaran ti HRVCB ti panangited ti parsial a reparasion a kuarta a bukbuklen dagiti biktima a nabigbig iti Hawaii class suit ken dagiti nadeklara a martir ti Bantayog ng mga Bayani Foundation, ken dagiti baro nga aplikante.] Ti listaan ket naiposte iti www.hrvclaimsboard.gov.ph ken www.facebook.com/hrvclaimsboard.gov.ph.

Segun iti pablaak, aniaman nga oposision kontra iti baro nga aplikante ket masapul a maaramid iti uneg ti 15 nga aldaw, ken oposision kontra iti conclusively presumed claimants, iti uneg ti 10 nga aldaw, manipud iti petsa ti naudi a pannakapablaak ti pakdaar/abiso.

Segun iti HRVCB Punawa Bilang 7, kas panagsagana iti panangiwaras iti reparasyon iti maikadua a batch ti kualipikado a claimants, masapul a manglukat ti bukod a “bank account” dagiti claimant iti kaasidegan a branch ti Landbank iti lugarda. Dumawat ti “Savings Transaction Information (STI)” iti Landbank a nanglukatan ti account ken ipatulod daytoy a dagus iti opisina ti HRVCB babaen iti koreo wenno email (secretariat@hrvclaimsboard.gov.ph.). Irapin ditoy ti kopya ti identification card ken acknowledgment receipt (resibo a naited iti aplikante idi nagipila ti aplikasion iti claims nga addaan: docket nmber, nagan ti biktima/aplikante, petsa ti panangi-file, pirma ti encoder ken ritrato ti nag-apply ti claim).

Malagip nga adda kabuklan a 75,730 ti nangipila ti aplikasion idi 2014-2015. Naipablaak idi Marso 2017 ti umuna a batch ti listaan ti claimants a 4,000 ken narugian a naiwaras ti reparasion idi Mayo ngem agingga ita ket saan pay a nalpas a mawarasan ti amin a kualipikado a claimants iti immuna a batch. Natatek daytoy ti pannakariro ken reklamo gapu iti saan a naannayas a proseso ti claims. # nordis.net