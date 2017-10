Mannalon nagprotesta iti uneg ti NTA

Ni KYLE EDWARD FRANCISCO

VIGAN CITY — Awan nabalinan dagiti guardia ti Candon City Hall ken National Tobacco Administration (NTA) iti sango ti unget ti 80 a mannalon a nagmartsa ken simrek iti opisina ti ahensia ti tabako idi Oktubre 25 ti agsapa.

Indauluan ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) ti protesta kasilpo ti palimed a negosasion nga insayangkat ti ahensia idi Setiembre 19. Insayangkat ti grupo ti programa iti mismo lobby ti NTA Candon Branch.

“Nakalawlawag ti panggep ti NTA a paboran dagiti negosasiante ken kompania ti tabako isu nga ilimed daytoy ti negosasion ti floor price kadakami,” kuna ni Antonino Pugyao, chairman ti STOP Exploitation.

Kinuna ni Pugyao a nagkumplot da NTA Administrator Robert Seares ken ti presidente ti National Federation of Tobacco Farmers and Cooperatives a ni Mario Cabasal tapno “ipasubo dagiti mannalon ti tabako kadagiti buwitre ken buaya iti industria.”

Naimbitaran ti STOP Exploitation karaman dagiti nadumaduma a lider-mannalon ti NTA ken kompanya iti naiyaramid a Tripartite Conference idi Setiembre 6 idiay Quezon City. Nasuspende daytoy kalpasan a natangken a tinakderan dagiti mannalon ti substansial koma a panagngato ti floor price tabako. Nagkaykaysa dagiti nakipagpaset nga aramiden manen ti panagtutungtong iti umuna a lawas ti Oktubre.

Naaprubaran iti kalkalpas a kongreso ti organisasion ti resolusion a nangideklara iti NTA karaman da Seares ken Cabasal a traydor ken kabusor dagiti mannalon.

“Saan kami nga agpalpalama tapno ipaayandakami ti P1-P3 a nayon ti floor price, gaputa ti dawdawatenmi ket ti usto ken nainkalintegan a presio ti produkto a napartuat babaen ti rigat ken sakripisiomi,” nayon ni Pugyao.

Mamati ti grupo ni Pugyao a dakkel ti impaay a premio dagiti kompanya ken trading centers kada Seares ken Cabasal isu nga impamuspusanda tapno maisigurado a ti kayat dagiti negosiante ti masurot.

Saan met a matutupan ti unget a linaon ti imbitla ni Regino Cacuyong, mangidadaulo ti Timpuyog ti Mannalon ti Pinili.

“Ipalagipmi kaniayo a dakami ti puon ken gapu no apay nga adda daytoy nga opisinayo ken no apay nga agsusueldo kayo, imbag kaniayo ta nakatugaw kayo ditoy uneg ti aircon nga opisina bayat a dakami ket nakabilag iti init. Padasen tayo ngata ti agsinnukat ti kasasaad ta kitaen tayo no maragsakan kayo iti serbisio nga ipapaay daytoy nga opisina,” kinuna ni Cacuyong.

Pinadas ti Estrella de Peralta, NTA branch manager ti Candon nga agpalawag a ni administradorda ti nagdesision iti pasamak ken awan mabalin dagiti branch managers ket idannnnanto iti reklamo kenni Seares.

Sinungbatan isuna dagiti mannalon a nalawag a karaman isuna kadagiti nagtraydor.

“Karamanka kadagiti rumbeng a singirenmi ta uray maysa kadagiti lider-mannalon iti Segundo Distrito nga imatmatunanyo ket saanna pulos a napakaammuan ket nadamag laengen dagitoy a nalpas ti negosasion idi maipatangatang iti radio,” sungbat ni Zaldy Alfiler, sekretaryo heneral ti grupo.

Kinuna ni Alfiler nga agtultuloy ti protesta laban iti NTA, kenni Seares ken Cabasal kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Innayonna pay a saan a bigbigen ti STOP Exploitation ti resulta ti Tripartite ta ti nalawag nga inaramid ti NTA kenni Cabasall ket panangilako kadagiti mannalon, saan a negosasion.

Ti nasao a tignay ket paset ken kulminasion ti Rambak ken Tignay Mannalon para iti Pudpudno a Reporma nga Agraryo ken Karbengan Tao. # nordis.net