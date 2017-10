Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA

www.nordis.net

Oktubre 22, 2017

ACROSS

1 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Villanueva

6 isama sa panalangin (Tag)

15 kabiserang bayan ng Zambales

16 dumi (Pang)

18 ipaararo (Ilok)

19 baliw (Eng)

20 puntirya, sipat (Eng)

21 gawain kapag lubhang madumi ang katawan (Tag)

22 titulo ng pagtatapos sa kursong pang-negosyo (Eng abbrev)

23 dating nom-de-guerre ni Joma Sison (abbrev)

25 simbolo ng elementong bismuth

26 organisasyong pinamunuan ni Nelson Mandela (Eng abbrev)

27 kaning sinabawan sa plato (Ilok)

29 timbangin sa isip (Eng)

31 tawag sa babaeng kapatid o kalapit (Tag)

33 kutob o tantya (Ilok)

34 todong patakbo sa kabayo (Eng)

36 tunog ng boses kapag barado ang ilong (Ilok)

37 pasilidad sa medisina o syensya

38 bayan sa Bohol karatig ng Clarin

40 tipikal na kapartner ni Pa

41 hindi hiningi ni tinanong (Eng)

43 pesteng sumisira sa bahay at papeles (Pil)

46 bituin (Tag)

47 hayop na sumisipsip sa dugo ng iba (Tag)

50 anghit (Eng abbrev)

52 hawig sa alimuom o lubhang-manipis na bagay (Eng)

55 bakulaw, malaking unggoy (Eng)

56 hindi araw (Pil)

57 bayan sa Ilocos Norte karatig ng Vintar

58 pagbawas o pagpungos ng sanga’t dahon (Ilok)

59 sa sinaunang Greece, diosa ng madaling araw

61 karamihan ng taga-Latvia

62 sangla (Ilok)

63 laktaw gamit ang isang paa (Eng)

65 kasalukuyang panahon, sa kalendaryo ng syensya (abbrev)

67 kasalukuyang panahon, sa kalendaryong Kristyano (abbrev)

68 tantyang oras ng dating (Eng abbrev)

71 kalaban ng mga labandera, linis-bahay atbp. (Tag)

73 hari (Ilok)

75 pangunahing kakumpetensya ng Intel sa paggawa ng microprocessor

76 bayan sa Pangasinan sa timog ng Urdaneta

78 karamihan ng digital display sa ngayon (abbrev)

79 batang babae (Eng)

80 kandilihin, tanggapin sa iyong pangangalaga (Ilok)

81 lugar ng pagsasanay sa pagsakay sa kabayo (Fr)



DOWN

1 bayan sa Negros Oriental

2 direksyong timog (Ilok)

3 malungkot (Eng)

4 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

5 bayan sa Cavite karatig ng Tanza

7 bayan sa Rizal karatig ng Baras

8 kalagayan ng alipin (Tag)

9 Lady ____, sikat na mang-aawit

10 malaking bangka (mga wikang Pil)

11 simbolo ng elementong argon

12 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.

13 bangko na saklaw-Asia (Eng abbrev)

14 puno ng karga (Eng)

17 rebolusyonaryong samahan ng kabataan (Pil abbrev)

24 palayaw ni Napoleon

25 bumbilya (Eng)

28 hindi Taas

29 manalangin (Sp > Tag)

30 sagadsaring tagasunod (Eng)

31 missile ng eroplano laban sa eroplano (Eng abbrev)

32 tsaa (Eng)

34 katutubong wika sa Ireland at Scotland

35 lumilipad na mammal (Pil)

38 lugar sa tulong-hilaga ng Denmark

39 pangalan (Eng)

42 kalsada o santa (Eng abbrev)

44 at (Kankanaey)

45 mabilisang pagtalilis (Eng)

48 bayan, bulkan at lawa sa Batangas

49 ipamalita (Ilok)

50 daga (Ilok)

51 obserbasyon (Eng)

53 eksakto (Eng)

54 huli sa oras (Eng)

56 syudad at canton sa Switzerland

58 kamay at ___

60 pinakasikat na brand ng kamera at film

64 simbolo ng pagmamahal at pag-aruga (Pil)

66 ligaw (Ilok)

69 halamang sesame

70 lahat (Eng)

72 sa bandang gitna (Eng)

73 palayaw nina Albert, Allan, Alvin atbp.

74 sila (Ilok var)

75 edad (Eng)

77 probinsya sa timog ng Ilocos Sur (abbrev) # nordis.net

Sungbat ti Oktubre 15, 2017